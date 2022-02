Lundqvist i tårar: ”Jag blev bara så chockad”

Efter 15 år i New York Rangers tackades Henrik Lundqvist av i Madison Square Garden för en dryg vecka sedan. Lundqvist avslutade sin karriär i höstas efter den hjärtoperation han gjorde i början av 2021. Kort därefter meddelade New York Rangers att hans tröjnummer 30 skulle pensioneras, och inför hemmamatchen mot Minnesota Wild var det äntligen dags.

– Det är så många tankar på samma gång som kommer och överöser en på samma gång. Samtidigt som det är en overklig känsla att man får en sådan hedrande kväll. Jag har gått ut på den isen i 15 år och man kände alltid en stolthet och otroligt mycket adrenalin. Det här var någonting annat, säger Henrik Lundqvist.

Familj och vänner hade flugit in från Sverige och andra städer i Nordamerika för att vara på plats i Madison Square Garden för ceremonin. Innan Lundqvist som elfte spelare i Rangers historia fick se flaggan med hans tröjnummer hissas till taket överraskades han med flera presenter. Av New York Rangers spelartrupp fick Lundqvist tre specialdesignade vinflaskor och tennisikonen John McEnroe gav honom en svensktillverkad elgitarr med ett specialdesignat motiv.

Henrik Lundqvist rörd av presenten

Men det var en present - och framför allt personen som delade ut den - som överraskade Henrik Lundqvist extra mycket.

När John McEnroe lämnat isen klev New York Rangers materialförvaltare sedan 1993 Acacio Marques, kallad ”Cass”, ut på isen. Han överräckte en tavla med alla 74 puckar från de NHL-matcher där Lundqvist hållit nollan.

Efteråt torkade Lundqvist en tår.

– Jag har sparat puckarna med Cass. Varje gång jag har hållit nollan har jag slängt pucken till honom. Vi tänkte att vi skulle göra någonting, men sedan har jag inte tänkt mer på det. Det som verkligen fick mig att bli känslosam är att han har gått igenom en tuff period och haft cancer under hösten, säger Henrik Lundqvist.

Acacio Marques har varit New York Rangers materialförvaltare i snart 30 år. Tavlan med 74 puckar från Henrik Lundqvists hållna nollor. Henrik Lundqvist och Acacio Marques. Lundqvist torkar en tår efter mötet med ”Cass”. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Under hösten har Acacio Marques behandlats för tjocktarmscancer. 53-årige Marques har jobbat så mycket han kunnat när han genomgått sin behandling för sjukdomen.

Under sjukdomsperioden har Marques och Henrik Lundqvist haft kontakt men inte träffats.

– Jag blev bara så chockad av att se honom när han kom ut. Vi kände det båda två när vi tittade på varandra. Det var en otroligt fin känsla, jag blev överraskad av att se honom komma ut där.

– Han har hjälpt mig så otroligt mycket de 15 år jag varit här. Som målvakt behöver du alltid en bra materialare. Och han är den bästa. Det var ett fint ögonblick för mig och oss två tillsammans.

Bildar expertduo med Peter Forsberg

Under hösten har Henrik Lundqvist jobbat som tv-expert för Madison Square Gardens egen tv-kanal, MSG, i samband med New York Rangers hemmamatcher. Nu väntar debut som expert i svensk tv för Lundqvist som är en del av Discovery + expertuppställning under sändningarna från OS i Peking. Där blir han kollega med bland annat Peter Forsberg.

– Jag hoppas att jag och Peter kan ge lite inblick hur det är på sådana här mästerskap. Det är mycket runtomkring, förberedelserna är lite annorlunda på ett OS så det inte bara blir det på isen utan det runtomkring, vad det innebär att komma till en sådan här turnering. Det är intressant att prata om det också, säger Lundqvist.

I sin roll som expert vill han försöka ta tittarna med bakom vad som sker på isen och dela med sig av sina erfarenheter från den långa spelarkarriären.

– Det är en sak att se saker som händer, det är det många som kan förklara. Men att försöka gå lite djupare och prata om de saker man varit med om själv, relatera till det och försöka få tittarna att förstå olika situationer på ett annat sätt. Det hoppas jag kunna bidra med.

Henrik Lundqvist spelade tre OS i sin karriär. Det blev ett guld (Turin 2006) och ett silver (Sotji 2014). Foto: DON EMMERT / CODE 444 AFP Foto: DANIEL NILSSON / © BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Henrik Lundqvist om Sveriges OS-chanser

På grund av pandemin avgörs OS i en så kallad bubbla. De aktiva testas regelbundet och smittade isoleras för att de olympiska spelen ska kunna genomföras utan ett större utbrott av covid-19.

Under sin aktiva karriär spelade Henrik Lundqvist i en bubbla under Stanley Cup-slutspelet 2020 när NHL återstartade efter den första smittovågen av covid-19.

Som aktiv vänjer man sig fort vid att vara i en bubbla, menar han.

– Du skapar dina rutiner i bubblan. Och alla har sina rutiner från klubblagen, så när du kommer till ett mästerskap blir det annorlunda oavsett om det är en bubbla eller inte. Allt blir nytt.

– Vill du ha ett bra OS så fokuserar du enbart på din uppgift. Allt det andra får vara. Ju mer man är fokuserad på det man ska göra, desto mindre betydelse har alla de här andra grejerna.

Rent sportsligt då?

Jo, Lundqvist tror att Tre Kronor har chans att vinna OS-guld - trots att mästerskapet avgörs utan NHL-spelare och Sverige har många NHL-spelare jämfört med andra länder i Europa.

– Men samtidigt har vi väldigt många bra spelare hemma och i KHL som spelar på väldigt hög nivå. Det gäller bara att få ihop allting som lag nu, fort. Nu får de lite mer förberedelser. Jag kommer ihåg när vi har åkt på OS från NHL har vi fått en eller två dagar, och sedan är det match. Nu har de lite längre startsträcka vilket kan vara väldigt bra för att få ihop det.

