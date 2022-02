Kritiska detaljen kan bli avgörande i OS

Tre Kronors premiär närmar sig med stormsteg.

Under tisdagseftermiddagen, kinesisk tid, genomförde Sverige sin nästsista träning inför matchen mot Lettland.

– Vi vill få dem matchredo. De fick känna på byten, tekningar och matchspel. Vi ville få upp tempot lite. Det blev flytande tid också, det blir en helt annan grej då, berättar Johan Garpenlöv.

Tre Kronors powerplay PP 1: Henrik Tömmernes Lucas Wallmark – Carl Klingberg – Jonathan Pudas Anton Lander PP 2: Philip Holm Mathias Bromé – Pontus Holmberg – Lukas Bengtsson Fredrik Olofsson Visa mer

Ledningen i Tre Kronor har under de senaste dagarna vävt in alltmer powerplay- och boxplay-spel under träningarna.

Spelformer som är kritiska under en kort turnering som OS är. Lag som går långt och tar hem medaljerna brukar tendera att ligga på höga siffror i special teams.

När Tre Kronor nötte PP-spel under dagen syntes en förändring, där Lucas Wallmark och Mathias Bromé bytt plats i uppställningarna. Däremot fanns inte Dennis Everberg, som är en av SHL:s bästa spelare runt kassen, med i powerplay. Han gjorde sin andra träning sedan ankomsten till Peking, och deltog i både fem mot fem samt boxplay.

Både första och andra PP:et innehöll två backar.

– Vi vill sätta ihop ett första powerplay som passar bra ihop. Wallmark är en otroligt skicklig passningsspelare och det finns genomspel till Klingberg i mitten och även till Pudas. Wallmark kan hitta de passningarna, motiverar Garpenlöv förändringen Wallmark–Bromé.

Du har varit nöjd med kedjan Bromé-Lander-Klingberg. Vill man inte spela dem i powerplay också, när de bevisligen har kemi?

– Fem mot fem och powerplay är olika saker. Powerplay handlar mer om uppställning och hitta lösningar på det som ges. I fem mot fem är det andra saker att tänka på i spelet.

Lucas Wallmark (tv) ser ut att få en nyckelroll under OS. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Sällan man ser två backar i både första och andra powerplayet. Har ni så svaga forwards i den spelformen?

– Det handlar om rightskyttar. Vi har inte så många rightare bland forwards som kan vara i de positionerna. Sedan har vi Pudas och Tömmernes som gjort otroligt mycket poäng i deras klubblag. Bengtsson är duktig offensivt också. Alla är bra alternativ för oss.

Har ni haft några tankar på att bygga ett powerplay med fem leftare?

– Nej, det har vi inte haft. Vi håller oss på högersidan med de spelare vi har.

Ingår inte Dennis Everberg i era powerplay-planer?

– Vi får se.

Han har inte fått träna PP än.

– Har man varit i den position som han i sådana fall är tilltänkt att spela i, då är det inte så stor skillnad att kliva in i ett fungerande powerplay. Vi får se om han spelar eller inte.

Det är en kort turnering med få träningar. Vill man inte ta tillvara på varje chans för att skapa kemi och en bra sammansättning i powerplay?

– Jo, men vi får inte glömma bort att han precis kommit in här och att han varit coronasjuk. Han har inte tränat speciellt mycket senaste tiden. Han måste komma i gång och då kommer vi stoppa in honom där vi känner att han ska spela.

Sista spelaren in i truppen

Dennis Everberg, som var den sista spelaren att ansluta till OS-truppen på grund av en nyligen genomgående covidinfektion, lade inte alltför stor vikt vid att han ännu inte testats i powerplay. Hans primära fokus är att väcka kroppen efter en tid utan träning.

– Jag tänker inte så mycket på det. Fokus ligger på att göra sig matchredo och använda varje sekund på isen för att det ska sätta sig i ryggmärgen igen. Man får tillbaka det snabbt.

Har Garpenlöv pratat med dig om du ska användas i powerplay?

– De har varit här ett tag, jag kom hit i söndags. Det är nog bra att se om jag stå på skridskorna först, skrattar han.

Everberg är en av totalt fyra spelare som representerade Tre Kronor i Pyeongchang 2018. Han vet att en OS-turnering utan NHL-spelare kan vara oförutsägbar.

– Det kommer bli jämna matcher i hela OS. Vi måste vara på tårna. Det ska bli kul.

