Johaugs tårar – tar guldet efter kross

Det blev aldrig någon upploppsfajt mellan Frida Karlsson och Therese Johaug. Johaug knäckte i stället allt annat motstånd redan efter halva loppet under lördagens skiathlon och när hon korsade mållinjen i soliga Zhangjiakou kunde den norska giganten äntligen plocka hem sitt individuella OS-guld. Sedan OS i Pyeongchang 2018, där Johaug var avstängd, har etappen gått av stapeln fem gånger. Johaug har vunnit alla.

– Det här var enormt. Therese är i en klass för sig, säger den norska före detta längdskidåkaren Tor Arne Hetland i norska Discovery plus efter målgången.

Under klassiska delen av loppet gick Johaug otippat jämt med bland annat Frida Karlsson och Kertu Niskanen, Krista Pärmäkoski. Men på väg in mot skidbytet försökte Johaug få några extra meter in på arenan inför skidbytet och lyckades. Bara Niskanen kunde hänga med, men den 33-åriga Johaug fick ett par meter till finskan när det var dags att byta skidbyte. Och ingen kom ikapp igen.

– Ibland behövs det inte mer än så här för Johaug. Ni minns skiathlonen i VM när Ebba Andersson gjorde ett dåligt skidbyte, säger experten Peter Larsson i Discovery plus.

Fästmannens födelsedagspresent – ”Känslosamma”

Efter ett blixtsnabbt skidbyte var resten av fältet chanslöst mot urkraften Johaug. Med 14 VM-guld och 79 världscupsegrar kunde Johaug dra ifrån och skapa sig en dryg halv minuts marginal till silver och bronset. Den allra ädlaste medaljen kunde Johaug börja fira redan i början av upploppet.

– Det här guldet är så välförtjänt. Det har varit så jobbigt för Johaug. Det har varit så tungt. Efter 15 år i världstoppen är Therese Johaug olympisk mästare. Tänk på lättnaden, tänk på glädjen. Det här är så stort för Johaug, utbrast NRK:s Jann Post enligt norska Dagbladet.

Efter målgången kunde man se en tydligt tagen och rörd Johaug. 33-åringen kunde inte hålla tårarna tillbaka när den värsta andnöden lagt sig och det gick upp för henne att guldet var hennes.

Det var inte bara Johaug själv som rördes av prestationen. Hemma i soffan fanns fästmannen Nils Jakob Hoff. Han fyller 37 år i dag, och tyckte att OS-guldet var en alldeles ypperlig födelsedagspresent.

– Vi är också lite känslosamma, detta var det sista som saknades. Det är en stor stund, säger Hoff till VG.

– Det var det här som var det stora målet. Det var otroligt häftigt att se den prestationen, säger han.

LÄS MER: Längdskidor i OS – tv-tider och program här!

LÄS MER: Hela programmet till OS i Peking • Schema och svenska tv-tider

Studio Peking: Se hela programmet