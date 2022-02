Jag önskar att det fått vara du, Kalla

En halvtimme efter loppet har landslagschefen Anders Byström lyckats ta sig upp till oss på pressläktaren. På vägen hit har han tvingats ducka för diverse flygande föremål i stormen - och klättra över en nedblåst tv-monitor.

– Jag vill aldrig åka hit igen, säger Byström.

Aldrig har jag varit mer enig med den svenska landslagschefen än just i den stunden.

Det här har ju på så många sätt varit ett OS att glömma. Ett OS som aldrig borde ha tilldelats Kina. Ett OS som aldrig borde ha fått arrangeras under en pågående pandemi.

Och slutet på haveriet var väl egentligen bara logiskt.

Ebba Andersson och de andra åkarna gav sig ut för att åka tre mil under förhållanden som var usla redan från start - och vid målgång närmast katastrofala.

Nej, Ebba Andersson åkte inte på en höjdsmäll några hundra meter meter från mål som vi alla trodde.

Däremot en brutal vindsmäll, förklarar hon själv efteråt.

Nej, amerikanskan Sophia Laukli åkte inte fel inne på stadion strax före mål på grund av trötthet.

Däremot gjorde en plötslig snötromb att Laukli inte kunde se vad som stod på skylten som visade rätt väg.

Man skulle kunna skratta åt eländet. Men det skrattet fastnar i halsen när man tänker på hur mycket alla åkare offrat för att komma hit.

Sverige gjorde nu sitt sämsta längd-OS på 20 år med ”bara” fyra medaljer.

Överraskande?

Jo, faktiskt. En orsak är förstås Frida Karlssons haveri-OS. En annan Linn Svahns frånvaro. Men en tredje är också att flera svenska åkare haft större problem än sina motståndare under dessa brutala förhållanden.

Nåja. Trösten är ju att det kommer ju nya chanser. Nya olympiska spel.

Men inte för alla.

Alldeles bakom mig sitter Therese Johaug och kvittrar i sin mikrofon på den internationella presskonferensen här i presscentret.

Ord som ”amazing, ”proud” och ”happy” avlöser varandra.

Norskan har just fått det perfekta slutet på sin OS-karriär och lämnar Kina med tre guld i bagaget.

Samtidigt 500 meter bort:

Charlotte Kalla har slumpmässigt blivit utvald till dopingkontroll. Där sitter hon nu i ett rum under en stenläktare medan stormen piskar utanför.

Och hon sitter där djupt besviken.

Det är en bedövande trist bild.

Sveriges bästa kvinnliga vinterolympier genom alla tider, hon med tre guld och nio silver, fick nu ett rent eländigt slut på sin OS-karriär.

När Kalla svänger in på upploppet tänder plötsligt speakern på stadion till och uppmanar publiken att hylla ”The fantastic Swede!”. Och under de sista meterna av Kallas lopp vrålar han:

”THESE APPLAUSES ARE FOR YOU, CHARLOTTE!”

Jag tror inte Charlotte Kalla hör ett ord. Eller bryr sig ett smack.

När du som en gång var bäst av alla i världen nu glider in på en förnedrande 35:e plats - slagen med 10 minuter - är det inte applåder du längtar efter.

När Kalla möter medierna ett tag senare pratar hon så tyst, så entonigt, att det knappt går att uppfatta ett ord där bakom munskyddet.

– Det känns bara frustrerande, viskar Kalla (tror jag i alla fall).

Nej, hon ger - som väntat - inga besked om sin framtid. Men det skulle inte förvåna mig om just detta lopp till slut kommer att avgöra allt.

Charlotte Kalla har haft en bedrövlig säsong. Men hela tiden har hoppet funnits där om en vändning. Om att hon under mästerskapet skulle får det där kvittot på att hon fortfarande tillhör de bästa.

Men sista chansen slutade alltså med en 35:e plats.

Och därför tror jag det blir svårt för Charlotte Kalla att motivera sig för en ny, fullskalig, satsning inför nästa säsong. Jodå, jag kan absolut ha fel. Men så är känslan just nu.

Vi får väl se. Men det här vet vi i alla fall:

Therese Johaugs OS-epilog blev underbar. Charlotte Kallas? Enbart ovärdigt.

Jag önskar verkligen att det varit precis tvärtom, Charlotte.

