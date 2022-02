Jag hoppas du får den här texten översatt rätt

Det är tisdag eftermiddag.

En snabb koll i telefonen visar att jag har ett gäng nya intervjuförfrågningar från Ryssland, USA, Danmark och Norge.

Jag svarar inte på någon av dem. För hur ska man kunna svara på en viral idiotström som redan är utom kontroll?

Kort bakgrund?

För några dagar sedan skrev jag en krönika om de varianter av fluorvalla som numera är förbjudet av Internationella skidförbundet (Fis). Problemet är att Fis ännu inte har någon möjlighet att kontrollera om någon bryter mot förbudet.

Effekten av det?

Varje tillfälle när någon nation lyckas uppseendeväckande bra med vallningen under de förhållanden där de förbjudna fluorprodukterna fungerar som bäst, är också en grogrund för skepticism.

I stället för att - som förut - obekymrat hylla det vallateam som lyckats pricka perfekt rätt för dagen finns nu alltid en obesvarad fråga: Kan de ha haft C8-fluor under skidorna?

Det är det absurda tillstånd som skapas av ett förbud utan vare sig kontroll eller påföljd.

Och det är därför Veronika är arg på mig.

Lördagen den 12 februari steg lika plötsligt som oväntat temperaturen här i annars polarkalla Zhangjiakou till mild mysvinter. Och därmed förhållanden där den förbjudna vallan kunde göra skillnad.

Därför skrev jag en krönika för att belysa den sinnessjuka situationen som skidvärlden försatt sig i. Att de två nationerna med bäst skidor för dagen (Tyskland och Ryssland) nu per automatik blir utsatta för misstankar - i stället för att hyllas för ett fenomenalt jobb av sina vallateam.

Och jag underströk också att högst troligt hade vare sig Ryssland eller Tyskland gjort något fel.

Allt jag ville belysa var ju det makabra med ett förbudssystem där alla kan bli misstänkta - men ingen någonsin friad.

Bra så?

Jo, jag trodde det. Men ack så lite jag visste.

För någon dag senare skapade en norsk journalist och kraften av sociala medier ett eget litet monster.

Norrmannen tog kontakt med den ryska OS-stjärnan Veronika Stepanova på Instagram och lyckades obegripligt nog förmedla bilden av att jag slagit fast i min text att hon fuskat med förbjuden valla.

Veronika Stepanova är inte vilken rysk idrottare som helst. Förutom att vara en av skidvärldens mest talangfulla åkare är hon också ett utåtriktat fenomen på sina sociala medier.

Så naturligtvis slog Veronika tillbaka.

Mer exakt gjorde hon det med följande inlägg på sitt Insta-konto med 84 000 följare.

”Commentator of the Swedish Expressen newspaper has well developed sense of smell - he smells C8 fluoro on my skis (and those of German girls too) from far, far away. Even if it's not there.

I have a suggestion, Tomas - why don't you demand to do a check in my undies - in case I hide a motor there, like in you know, Karlsson-who-lives-on-the-roof/ Karlsson på taket book. That headline surely would sell better, don't you think ?!”

Och sen brakade det lös.

Journalister från alla möjliga hörn av världen tog plötsligt kontakt för att få min kommentar till vad Stepanova skrivit. Europas största tidning Bild uppmärksammade cirkusen. Och jo, en del hatfyllda mejlare också.

Men nej, de fick inga svar.

För hur ska jag kunna svara på en verbal attack mot något jag aldrig skrivit? Som grundar sig i en felaktigt ställd fråga från en norsk reporter - eller möjligen en haltande google translate-översättning? Något som sedan okontrollerat bara snurrar vidare i den virala världen anno 2022?

Nej, det är en strid som inte går att vinna.

Jag orkar inte ens försöka.

Så därför skriver jag den här texten i stället. Och jag hoppas du får den översatt rätt den här gången, Veronika.

För ärligt talat är det bara så oerhört ledsamt hur vi kunde hamna här.

