”Inte värt papperet som det är skrivet på”

Lindsey Vonn hade en önskan under sitt sista VM: Att den svenska skidikonen Ingemar Stenmark skulle vara på plats.

Mannen hon jagat i hela sin karriär – för att bli världens främsta alpina skidåkare. Alla kategorier, kvinnor som män.

Ingemar Stenmark var på plats i Åre när den amerikanska stjärnan tog karriären sista medalj. Ett brons i störtlopp.

I världscupen stannade Vonn på 82 segrar, fyra färre än Stenmark.

Avslutet blev bombastiskt.

Lindsey Vonn njöt av uppmärksamheten.

Sedan kom tomheten. Avsaknaden av adrenalin. Livet som idrottare var slut.

– Det var absolut en svår övergång, säger Lindsey Vonn.

Vonn har släppt en bok till

Vi har skickat in en förfrågan om att få träffa Vonn för en intervju. 37-åringens agent hälsar att hennes schema är fullspäckat de kommande månaderna, men att hon kan göra ett undantag för Expressen om vi gör intervjun på mejl.

Vonn har nyligen släppt en självbiografi och alla vill ha en del av stjärnan.

Nu berättar hon att det var terapi och tid som hjälpt henne tillbaka:

– Tid att reflektera över min karriär och vem jag är som person utan skidåkningen.

– Att skriva min bok hjälpte mig också att bearbeta pensioneringen och gå vidare. Alla har sin egen resa och sitt eget nästa kapitel. För mig har det verkligen gett mig glädje att umgås med familjen, njuta av nya äventyr och arbeta hårt med nya projekt i näringslivet.

I boken ”Rise” tar hon med läsarna bakom kulisserna på den alpina cirkusen. Hon skriver också om livet som offentlig person och kampen för att stärka kvinnors ställning i sporten.

Lindsey Vonn lyfter ett exempel.

Hur hon upplevde att konkurrenter och människor runtom sporten tittade på henne och anklagade henne för att vara ”dramatisk” i samband med hennes skador.

Lindsey Vonn menar att hon hade blivit annorlunda behandlad om hon var man.

– Det var oerhört frustrerande att bli omtalad på det sättet, eftersom det inte är vem eller vad jag är. Som jag skriver i min bok så är det sista jag någonsin velat, att bli skadad eller behöva kämpa konstant för att komma tillbaka från de skadorna. Jag tror att folk ofta kritiserar det de inte förstår, och i mitt fall tror jag att det är sant.

Lindsey Vonns karriär var skadefylld. Hon har genom åren dragit på sig upprepade knäskador och frakturer. Foto: MARCO TROVATI / AP

När Lindsey Vonn avslutade karriären 2019 var det kroppen som satte stopp. Hon har genom åren dragit på sig upprepade knäskador. Hon har brutit skenbenet, fått en fraktur i fotleden, brutit armen och fått nervskador i handen. För att nämna några av skadorna.

– Vissa idrottare kunde inte förstå att jag åkte skidor med de skador jag hade så de ansåg det dramatiskt och överdrivet. Ingen skulle någonsin ifrågasätta en mans skador. Och för att vara tydlig, jag kritiserar inte på något sätt manliga skidåkare, snarare uppfattningen om att mitt agerande jämförs mot deras. Tyvärr vet jag inte hur jag ska ändra människors uppfattning, allt jag kan göra är att fortsätta att vara autentisk.

”Smala midjor och långa slanka ben”

När vi träffades i Cortina 2017 hade Lindsey Vonn precis släppt sin första bok ”Strong is the new Beautiful”. Då pratade vi om den osäkerhet hon kände vid galabesök och filmpremiärer. Om perioden i livet där stjärnstatusen påverkade henne negativt.

Lindsey Vonn älskade uppmärksamheten, men fick en känsla av att inte passa in.

”Jag var längre än de flesta kvinnorna, men även många av männen. Jag kände mig också större än dem och mer muskulös. När jag tittade mig omkring, kändes det som att alla var modellsmala, med smala midjor och långa slanka ben. Alla var stereotypen av skönhet, så olika mig”, skrev hon i boken.

Hur ser du tillbaka på den tiden – och hur ser du på dig själv i dessa sammanhang i dag?

– På den tiden var jag väldigt självmedveten och med den nyfunna uppmärksamheten från medier var det tufft. Jag var inte tillräckligt självsäker för att vara riktigt bekväm i de situationerna. Nu är jag en mycket mer medveten person, mycket mer säker på vem jag är och nöjd med hur jag ser ut.

– Jag har insett att det är min kropp som gav mig 82 världscupsegrar och det är något att vara stolt över.

I boken Rise skriver Lindsey Vonn om psykisk ohälsa. Att hon stundtals haft svårt att kliva ur sängen på morgnarna.

Förra året gick en rad idrottare, som Naomi Osaka och Simone Biles, ut och pratade om depression.

Vad tror du det beror på - att fler nu vågar tala öppet om det?

– Jag har pratat om mental ohälsa sedan 2012. Jag tror det är en viktig konversation att ha för att ta bort stigmat kring det. Idrottare har en stark röst och jag är glad att personer som Simone och Naomi använder den på ett positivt sätt. Genom att vi delar våra erfarenheter, ger vi förhoppningsvis modet för andra att söka hjälp.

Kan sporten förändras på något sätt för att minimera antalet personer som är påverkade och mår dåligt över sina roller som idrottare och förebilder?

– Jag tror inte att idrottare är varken mer eller mindre benägna att drabbas av psykiska problem, men jag tror att vi som människor behöver stötta varandra oavsett yrke. Framsteg kommer att göras när terapi och andra resurser är lätt tillgängliga för alla.

”Är inte värt papperet det är skrivet på”

Lindsey Vonn titulerar sig i dag affärskvinna. Hon har designat en egen skidkollektion, engagerar sig i välgörenhetsprojekt och samarbetar med en rad sponsorer.

Intresset för henne är fortsatt stort. Delar av Lindsey Vonn trivs med uppmärksamheten.

Men rapporterna kring hennes kärleksliv och relationer hade hon gärna varit utan. Senast skrevs det om hennes uppbrott med tidigare pojkvännen PK Subban.

Under hela din karriär har du fått frågor om ditt privatliv. Hur har det påverkat dig att vara en offentlig person?

– Jag har pratat om de lärdomar jag har lärt mig av mitt förflutna i min bok, men att prata om relationer är inte värt papperet det är skrivet på. Att vara i offentlighetens ljus, som elitidrottare, och inte på grund av vem jag dejtar, är svårt. Men jag har lärt mig från mina erfarenheter och har ett annat sätt att hantera det i dag.

Lindsey Vonns alpina karriär Världscupen: Tävlade 19 säsonger på världscupen. Vann 82 tävlingar, varav 43 i störtlopp. Kunde fyra gånger titulera sig som totalsegrare på världscupen.

OS: Deltog i fyra OS, där det blev guld i störtlopp 2010 i Vancouver. Där tog Vonn även ett brons i super-G. 2018 i Pyeongchang avslutade Vonn den olympiska karriären med ett brons i störtlopp. VM: 2009 i Val-d'Isère slog Vonn till med dubbla guld, i störtlopp och super-G. Därutöver har hon tagit tre VM-silver och tre VM-brons under karriären. Visa mer

