Så här i efterhand är en sak ganska enkel att konstatera:

Nej, Frida Karlsson borde aldrig ha startat i dag.

Hon var inte tillräckligt återhämtad efter skiathlonloppet i lördags. Det hade varit bättre att stå över det här loppet - och i stället vara fulltankad av energi inför stafetten på lördag.

Samtidigt:

Det är förstås en meningslös tankebana.

När Frida Karlsson vaknade på torsdagsmorgonen i den där OS-byn bland hackande element och läckande rör kände hon sig redo. Hon var ute efter revansch, hon var inställd på att utmana Johaug & Co om guldet.

Och tro mig: Det finns ingen landslagsledare i världen som i det läget kunnat stoppa Frida Karlsson. Eller ens velat göra det.

Men nu sitter vi här med facit. Och nej, det är inte kul alls.

– Frida är uppenbarligen inte i sin bästa form just nu, som Therese Johaug just säger från podiet här inne under den internationella presskonferensen.

Det har Johaug alldeles rätt i.

Och värst av allt: Tiden är snart ute för Frida Karlsson.

Ett mästerskap är ju kompromisslöst brutalt på det sättet. Kommer du in helt fel är det svårt, så svårt, att hitta rätt igen.

Jag trodde – möjligen naivt – att förklaringen till Karlssons oväntat bleka insats i lördags var att hon slet med undermåliga skidor. Att hon egentligen gjorde ett bragdartat lopp med sina hopplösa materiella förutsättningar.

Och att allt därför skulle lossna den här dagen på 10 kilometer klassiskt.

Det var fel.

Den här gången fanns inga usla skidor att skylla på. Den här gången var det tydligt att Frida Karlsson inte alls är i den form hon - och vi - hoppats på. Och med tanke på att nästa urladdning bara är två dygn bort ska vi alla vara oroliga på allvar.

Två dygn är ju ingen tid alls.

Frida Karlsson var den som skulle bära Sverige till det där OS-guldet i stafett.

Men hur ska vi kunna begära det av en 22-åring som själv nästan behövde bäras ut från målfållan i dag?

Från Norge kom – som ett hatbrev på posten – snabbt stick om att Frida Karlsson spelar ett spel efter sina målgångar. Att hon á la en drama queen spelar över för att rikta bort fokuset från det lopp hon just genomfört.

Nåja.

Det är inget tvivel om att Frida Karlsson är en ytterst dramatisk person. Att hon bubblar och styrs av känslor som få av oss andra.

Men att tro att Frida Karlsson på något sätt fejkade när hon 1) tappade medvetandet i lördags, 2) hulkade upp en halv hink slem efter målgången i dag, är att tillskriva Frida Karlsson en skådespelartalang värdig ett gäng Oscars-statyetter.

Så nej, det är förstås bara dumt.

Sanningen är att Frida Karlsson inte mår speciellt bra just nu. Självklart kommer hon att få köra stafetten ändå, precis som Ebba Andersson och Jonna Sundling. Jag gissar att Emma Ribom tar hand om den fjärde platsen - eller möjligen, möjligen Maja Dahlqvist.

Det är ett bra lag.

Men sneglar vi mot till exempel de formtoppade åkarna i Finland och Ryssland känns plötsligt det där guldet rätt svårt att nå.

Men nåja, som alltid finns det ju en tröst i bedrövelsen.

Vi kunde ju ha varit Norge.

LÄS MER: OS dag för dag – hela programmet med tv-tider

LÄS MER: Längdskidor i OS – tv-tider och program här!

TV: Här går Frida på toa - mitt under intervjun