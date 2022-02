Hotet mot OS-guldet: ”Nästan sandpapper”

Skicrossåkarna är de enda som inför OS fick chansen att tävla på de olympiska arenorna i Peking.

I slutet av november vann Sandra Näslund när världscupen avgjordes på OS-banan.

Men den svenska stjärnan var inte imponerad.

– Jag hade hoppats att det skulle vara mer tekniskt och kanske innehålla lite svårare saker. Jag tycker inte direkt det är något ställe i banan där man kan tjäna tid riktigt, det handlar mer om att inte göra några misstag för att banan är så pass lätt, sa hon efter tävlingen.

Inför OS har banan visserligen gjorts om en aning, men Näslund är fortfarande inte helt nöjd efter ett par dagar i Zhangjiakou.

– Starten är lite annorlunda än sist och det har ändrats till det bättre tycker jag. De har ändå försökt få till det lite större och svårare. Sedan vet jag inte än om de har lyckats, men det ska bli kul och jag tror det kommer blir en bra tävling tv-mässigt, säger Näslund.

Experten: Då kan Sandra bli omåkt

Problemet för Näslund när det är en lättare bana är att de tyngre åkarna gynnas mer än hon under de flacka partierna.

– Då kommer det in lite andra aspekter. Sandra som är så tekniskt åkare kan utnyttja all terräng som finns. Blir den för lätt finns det en del lite större tyngre åkare som är duktiga på att glida på snön. Kan de ligga i suget bakom Sandra då har de en lång målraka som under världscupen var lite för lätt. Då är det lätt att man ligger i suget och sen hittar en lucka och kan köra om på målrakan, säger Viaplays expert Lars Lewrén.

Men det är inte bara banans utformning som skiljer sig från de andra åtta tävlingar som Näslund vunnit den här säsongen. Underlaget i Zhangjiakou är betydligt tuffare än vad åkarna är vana vid.

– Det kändes nästan som att åka på sandpapper i vissa partier. Det var extremt torrt och extremt kärvt. Förhoppningsvis kommer det gå lite snabbare när vi har åkt i ett par dagar, men så här strävt har jag nog aldrig känt på förut, säger ett av de svenska medaljhoppen på herrsidan, Erik Mobärg.

”Jag är revanschsugen”

Näslund går in i mästerskapet med en favoritstämpel som heter duga. Nio av tio tävlingar den här säsongen har 25-åringen stått högst upp på prispallen. Men den pressen rör henne inte nämnvärt i ryggen.

– Att få tävla är det roligaste som finns. Det är kul att vara i form på ett mästerskap. Det är jag som sätter högst förväntningar på mig själv. Jag vill prestera bra och göra bra tävlingar, säger hon.

För fyra år sedan fick Näslund nöja sig med en förkrossande fjärdeplats, efter en duell med amerikanskan Fanny Smith. Nu ska hon ta revansch.

– Jag är revanschsugen. Det är alltid surt med en fjärdeplats och speciellt på ett OS. Så ja, det ska bli väldigt kul och spännande att dra på sig nummerlappen, säger Näslund.

