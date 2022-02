Hon får panik – efter att ha kört fel: ”Skit”

Therese Johaug hade en otroligt bra dag på jobbet, och knep sin tredje individuella guldmedalj i mästerskapet. Värre var det för amerikanskan Sophia Laukli.

21-åringen kom in på arenan på en elfte plats, med 29,5 kilometer skidåkning bakom sig. När hon svängde in för att ta sig an upploppet inser hon att hon har kört fel. Hon var inte alls på väg mot målgången utan i stället ut på ytterligare ett varv.

– Jag vet helt ärligt inte vad som hände. Men det kom en stor vindpust som täckte över markeringen för sista varvet. Jag tror det berodde på kombinationen av trötthet och att jag inte kunde se vart jag skulle åka. Jag märkte det för sent så jag är definitivt besviken, berättar Laukli efter målgången.

Norska förvirringen: ”Tycker synd om henne”

När hon vänt och var på väg tillbaka för att köra rätt mötte hon systrarna Tiril och Lotta Udnes Weng som kom med full kraft in på arenan.

– Jag tycker synd om henne. Det är skit. När man kämpar om placeringarna på det sättet. Sedan är jag lite förvånad över varför hon körde där. Jag var i alla fall ganska säker på att jag skulle gå i mål och hade ingen lust att gå en runda till, säger Tiril Udnes Weng om incidenten.

Laukli var chanslös mot systrarna Weng in på upploppet.

– När jag såg de två andra tjejerna komma visste jag att de hade momentum. Jag var ganska körd. Sista minuten var panik, säger Laukli.

Den unga amerikanskan slutade på en femtonde plats.

– Jag började gråta. Jag visste att jag hade gjort ett bra race. Att göra det dumma misstaget var tufft, säger hon.

TV: Sundling fyra i tremilen – supernöjd