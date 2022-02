Henkes svåra utmaning inför nya tv-jobbet i OS

Det har gått några dagar sen den magnifika kvällen på Madison Square Garden i New York när Henrik Lundqvist fick sin tröja hissad till taket, ett kvitto på den ikonstatus han har byggt upp under sina säsonger i New York Rangers.

Efter tal och presenter och många ögonblick som fick det att bulta i hjärtat på fansen blev det fest hela helgen för huvudpersonen.

– Det är så mycket folk som kommer, det är ju flera dagar festligheter, det är inte bara fredag.

Det är lite middagar och events där vi bara ska ses och umgås, sa Lundqvist inför ceremonin.

Lundqvist ska studera Tre Kronor

Men när det är färdigfirat blir det dags att att sätta sig och plugga.

Ja, Lundqvist ska ju vara expert i Discoverys hockeysändningar från OS, tillsammans med bland andra Peter Forsberg och när de två Tre Kronor-ikonerna – som båda var med i guldlaget i Turin 2006, bland annat – presenterades var ju förhoppningen fortfarande att NHL-spelarna skulle vara med.

Men så blir det som bekant inte.

– Det är klart att man hade hoppats på det, jag tycker det är kul när de absolut bästa spelarna är med. Och man har lite mer kunskap om dom, säger ”Henke”.

Lundqvist, som har skaffat sig experterfarenhet i USA i MSG Networks och TNT:s NHL-sändningar, säger att han ändå är taggad.

– Det blir otroligt kul att se andra spelare, som man inte har följt så otroligt noga. Det är nånting man kommer få lägga lite tid på inför OS, att studera och läsa på lite om spelartruppen, hur Tre Kronor kommer se ut. Men det finns ju väldigt många spännande namn, både i SHL och KHL som kommer göra bra jobb. Så det blir en utmaning i sig, att hitta rätt där.

Så förbereder Lundqvist sig

När han pratar med SportExpressen är det någon dag kvar till tröjceremonin och han har inte hunnit börja fundera så mycket på detaljerna kring OS-jobbet.

– När det här firandet är förbi och jag har avslutat den här veckan, då kan jag börja fokusera på OS-turneringen och prata med folk där hemma. Jag kommer lägga mer tid i början av februari.

Och det finns ju annat att prata om, som inte är kräver specifik kännedom om unga SHL-spelare.

– Eftersom både jag och Peter har spelat flertalet OS så vi kan förklara den biten: känslorna och synen på att vara på mästerskap, förberedelser, alla såna bitar. Där känner jag att vi båda har nåt att ge.

Glädjen över jobbet med Foppa

Just samarbetet med Peter Forsberg är något som Lundqvist ser fram emot.

– Det känns jättekul. Vi kommer nog ha roligt tillsammans.

Hur långt har ni kommit med förberedelserna, hur era roller blir?

– Vi har inte gått ner på detaljer utan det blir när vi närmar oss. Vi ska ha lite planeringsmöten och sånt.

