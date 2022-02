Frick om skilsmässan: ”Är självfallet en sorg”

Under julhelgen var Karin Frick sjuk i covid, men utan att vara speciellt dålig.

– Jag och min yngste son fick det på annandagen, vi mådde båda bra och var bara lite förkylda. Så det var över på två dagar, men sedan var det så klart karantän på det.

Men just det faktum att Frick nyss var smittad av covid ger henne ett annat lugnt när hon nu går in i dagliga direktsändningar under OS, och kanske även hennes arbetsgivare.

– Även om de på Discovery så klart inte vill att man ska bli sjuk så är de nog ganska lättade att man nyligen har haft. Det blir ju stökigt om man skulle vara sjuk och borta under en sådan här intensiv period.

Karin Frick är ett av Discoverys stora ankare i kanalens OS-sändningar. Hon kommer, som de allra flesta, att vara stationerad i Stockholm.

– Det är mycket som har varit osäkert länge med anledning av pandemin men det känns som att vi har hittat en bra lösning nu som både säkerhetsställer situationen för personalen och sändningarna, så gott det går i dessa tider.

”Det är min största styrka”

Jonas Karlsson kommer att inleda de dagliga OS-sändningarna innan Frick tar över. Upplägget liknar det man hade under OS i Tokyo i somras.

– Jag slipper morgonpassen den här gången. Det var lite utmanande i somras, då gick jag jag upp kvart i tre 16 dagar på raken. Nu är det Jonas som har det passet och vi kommer att lösa av varandra vid lunchtid och sedan kör jag till klockan 17.

Karin Frick har en lång erfarenhet av att vara programledare för stora sportsändningar men lusten är densamma.

– Jag får fortfarande samma kick, jag känner nerv men det är en annan sak än att vara nervös. Jag blir nästan aldrig nervös. Det har jag inte varit de senast fem–sex åren under mina tv-jobb.

– Jag tror att det är min största styrka, att jag är lugn. Det är skönt att inte vara nervös men samtidigt ha den där lilla pulsen. Man måste fortfarande vara på tå. Men det är så skönt att släppa nervositeten, kunna ta ut svängarna när det händer något utan att man känner att man blir stressad och vara en trygghet för experterna.

”Självfallet är det en sorg”

När OS i Peking tjuvstartar med damhockeyn som den första svenska höjdpunkten den 3 februari så kliver Karin Frick också in i studion första gången och kör sedan vidare varje dag fram till den 20 februari då OS avslutas.

Och för att ladda upp inför de intensiva jobbveckorna finns det en sak som hon gärna ägnar sig åt.

– Jag är stormförtjust i padel. Det kan ju låta lite lustigt för det känns som att alla går i samma fotspår och spelar padel just nu. Men det har gett mig så otroligt mycket. Jag har lärt känna så mycket nya människor och träffat vänner från tennisen igen som jag inte har sett på många, många år.

Ett annat sätt att ladda upp inför OS för Karin Frick är att spendera mycket tid tillsammans med barnen.

– Det ger otroligt mycket energi.

Förra året förändrades familjesituationen när Karin Frick och hennes make skilde sig.

– Det är väldigt odramatiskt, vi firade jul tillsammans och har en fin relation och hjälper varandra mycket. Men det är självfallet en sorg när det blir så, speciellt när man har barn. Men jag tror att det har blivit så bra som det kan bli.

”Fastnar i det oväntade”

Under OS kommer Karin Frick att följa så mycket som möjligt och menar att det är svårt att välja ut en höjdpunkt.

– Jag hade sett fram emot hockeyn med NHL-stjärnor otroligt mycket. Men nu blir det inte så vilket är tråkigt, samtidigt kan man inte hålla på och fokusera på dem som inte är där. Hockeyn kommer bli oerhört kul ändå med bland annat ”Foppa” och ”Henke” som experter i studion, en riktig drömduo.

– Skidorna ska självfallet bli enormt roligt att följa, både de med gevär på ryggen och de utan och allt det alpina.

Det mest speciella med OS menar Frick dock är det oväntade.

– Ofta under sådana här mästerskap föds det nya hjältar, idrottare som inte varit i rampljust tidigare. Och det fantastiska med OS är att man kan fastna i sporter som man vanligtvis inte alls följer.

– Som under OS i somras, helt plötsligt går man all in på segling, vilket man kanske inte riktigt visste att man skulle göra. Det är det häftiga med OS.

Karin Frick har kontrakt med Discovery året ut, vad som händer sedan är ännu inte bestämt.

– Just nu trivs jag jättebra. Sedan får vi se vad som händer.