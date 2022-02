Gårdagens premiärmatch mot 129-rankade Kina vanns enkelt av Lag Edin, bestående av Niklas Edin, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Daniel Magnusson och Oskar Eriksson.

Kina var aldrig riktigt nära, även om nationen hämtade upp ett 3-0-underläge till 3-2 i gårdagens match. När curlingmatchen var färdigspelad stod det 6-4 till svenskarna, och premiärsegern var ett faktum.

På torsdagsmorgonen spelade Sveriges curlinglag den andra gruppspelsmatchen. Motståndare denna gång var USA.

Andra raka segern

Matchen var inledningsvis jämn, men efter fyra spelade omgångar stod det 4-2 till medaljtippade Lag Edin. USA hade det fortsatt svårt under matchen och Lag Edin fick konsekvent in flera fina stenar i boet, vilket blockerade USA:s möjligheter att komma in i matchen.

I den sjätte omgången vände det för USA som knep två viktiga poäng. Men det räckte inte, i stället vann Sverige matchen med 7-4 efter tio spelade omgångar. Det är andra raka segern för Lag Edin.

I morgon, fredag, klockan 02.05 spelar Sverige sin tredje match i gruppen mot Italien.

LÄS MER: OS i dag – program torsdag 10 februari

LÄS MER: Hela programmet till OS i Peking • Schema och svenska tv-tider

LÄS MER: Längdskidor i OS – tv-tider och program här!