Tre Kronor har sedan ankomsten i torsdags hunnit med två träningspass inför premiären mot Lettland nästa vecka.

Dennis Everberg, den sista spelaren att landa i Kina, har nu också anslutit till övriga laget efter att ha klarat sina covidtester.

Det innebär att truppen är komplett med 25 spelare.

Var kapten i Juniorkronorna under JVM

Nu när turneringen närmar sig har landslagsledningen utsett vilka som ska leda Sverige under OS, tre spelare som får äran att ingå i kaptenstrojkan här i Peking.

Enligt uppgifter till SportExpressen föll valet på Anton Lander, 30, till vardags i EV Zug. Han är en av totalt fyra spelare i laget som deltog i OS 2018.

Sundsvallssonen har tidigare varit kapten för Juniorkronorna och AHL-laget Oklahoma City Barons, samt varit assisterande i Tre Kronor.

Han kommer under OS assisteras av Henrik Tömmernes, kapten under VM i Riga, och Marcus Krüger, den tidigare NHL-spelaren som vunnit två Stanley Cup med Chicago Blackhawks och VM-guld med Tre Kronor. Han tog även silver med Sverige under OS i Sochi 2014.

