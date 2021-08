”Var hans sista OS – han är guld värd det”

Svenska hopplandslaget vann OS-guld efter en dramatisk omhoppning mot USA. I laget ingick Henrik von Eckermann, Malin Baryard Johnson och Peder Fredricson.

Och det blev dramatiskt in i det sista, men i den sista rund säkrade Peder Fredricson och All In segern.

Och när guldet var säkrat hyllade Fredricson sin häst.

– Han imponerar fortfarande på mig. Och att han kan ha sådan form nu det är otroligt. Han kändes super i dag, ännu bättre än i går. Och inför omhoppningen kändes det som han gick på bomull, så bekväm med sig själv. En fantastisk känsla är det.

Fredricson hade sedan tidigare två individuella OS-silver med All In och nu blev det alltså ett guld.

– Det är hans sista OS. Det känns fantastiskt. Det svenska laget är värd det här och All In är värd det här. Han är otrolig. Jag köpte honom redan som sjuåring och han var fantastisk redan då. I min mening är han en av de bästa hästarna i världen.

”Skulle ge allt”

Peder Fredricson hade fram till lagtävlingen ridit felfritt under OS och efter en felfri finalrunda av Henrik von Eckermann och fyra fel av Malin Baryard Johnsson gick Peder Fredricson ut i medaljläge, två fel bakom Frankrike i topp.

Fredricson och All In var felfria – till sista hindret. En bom föll, men det räckte ändå till en delad förstaplats när att alla finalekipage ridit och Frankrike misslyckats i sista omgången.

USA och Sverige hamnade båda på åtta fel, minst silver var säkrat – och en rysare till omhoppning väntade.

När Peder Fredricson gick inför den sista rundan i omhoppningen låg all press på honom och All In.

– Jag hade bestämt mig för att jag skulle ge allt. Det bestämde jag mig redan för någon dag sedan, i fall det skulle bli omhoppning i laget, jag är sist ut, då finns det bara ett läge.

Och det gick vägen, Sverige tog hem guldet, det första i lagsammanhang på 97 år.

”Hem till hagen”

Peder Fredricson var på löredagsskvällen osäker på hur han och lagkamraterna ska fira guldet. Men för All In fanns en plan klar.

– Han tas om hand väldigt bra, sedan ska han få flyga hem. Då ska han få gå ut i sin hage med sin kompis Flecu. Han gillar tävlingar och att vara här, men han kommer nog vara rätt nöjd över att få komma hem och rulla sig.

