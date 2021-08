Unik taktik gav Sverige guld: ”Vi hade inget val”

Det blev en kamp in i det sista mellan USA och Sverige. Det krävdes omhoppning om guldet och då samtliga ryttare vägrade riva kom det att handla om tid.

Sist ut för USA var McLain Ward, ”en av världens snabbaste ryttare”, enligt Radiosportens expert Maria Gretzer. Ward tog sig igenom sin ritt på ett väldigt fint sätt och det stod klart att Peder Fredricson och All in skulle behöva slå tiden 40,31 för att guldet skulle tillfalla Sverige.

– McLain satte enorm press på Peder och All in, säger USA:s Jessica Springsteen.

Vågade taktiken som gav Sverige guld

Det gjorde han. Men Fredricson var klar över vad som behövde göras.

– När jag gick in i omhoppningen hade jag bestämt mig för att jag skulle ge allt. Det bestämde jag mig redan för någon dag sen, i fall det skulle bli omhoppning i laget, jag är sist ut, då finns det bara ett läge, säger han.

Fredricson inledde i ett ganska makligt tempo, men ökade efter att han klarat hindret som kallades ”muren” och lyckades därefter med något ingen annan gjorde.

Han och All in tog bara sju galoppsteg fram till det näst sista hindret.

– Peder visste att han kunde rida snabbt och att han skulle klara det om han försökte. Så han gick för det och fick till det. Det är hans livs prestation, säger reserven Rolf-Göran Bengtsson.

Det gjorde att ritten gick snabbare, men försvårade också för dem att ta sig över hindret utan att riva.

– Vi hade inget val, det var bara att gå för det, säger förbundskapten Henrik Ancarcrona om den vågade taktiken.

Fredricson om vågade taktiken

Fredricson själv menar dock att han inte genomförde taktiken perfekt, men att det räckte.

– Det var ett läge där, det svårt att nå fram. Ändå fick jag inte en riktigt bra, man vill ju komma lite framåt på hindret innan men jag fick tillbakaläge. Men just i dag satt insikterna rätt. Man måste gå all in i de lägena, annars når man inte fram. Och det gör man inte alltid ändå, men i dag nådde vi fram, säger han oh fortsätter:

– Jag visste när jag fick de sju att jag hade tiden, sen gäller det inte går för fort i sista för man kan riva lätt om det går för fort i sista och man har inte heller råd att börja ta tillbaks. Det är så himla små marginaler.

LÄS MER: Kritik mot tävlingen trots svenska guldet

LÄS MER: Förklaringen till den svenska pallkuppen