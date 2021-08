Sverige slog målet – tog nio medaljer

OS i Tokyo lider mot sitt slut, Sveriges sista chans att kamma hem en medalj hade det svenska damlandslaget i handboll. Men det blev förlust mot Norge i bronsmatchen i natt svensk tid.

Men Sverige har trots det tagit fler medaljer under spelen i Tokyo än vad Sveriges olympiska kommitté kalkylerade med inför OS.

SOK hade satt åtta svenska medaljer som mål, det blev nio.

– Jag tycker att vi idrottsligt sett ska vara väldigt nöjda. Vi tog nio medaljer men hade åtta som mål. Det var samma mål som vi hade i Rio (då tog Sverige elva medaljer totalt), säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

Han lyfter också fram styrkan att både etablerade idrottare och debutanter har imponerat under OS.

– Vi har haft många bra prestationer från yngre deltagare som gör sitt första OS. Samtidigt som de som åker hit som världsettor och har sagt att de ska ta guld gör det. Det måste vi vara väldigt nöjda med.

Det gick inledningsvis trögt för de svenska deltagarna i Tokyo, och OS hade nästan pågått i två veckor innan det släppte.

Och då blev det två på en gång när Daniel Ståhl tog hem guldet i diskus och Simon Pettersson blev tvåa.

Det var proppen ur för Sverige, för efter det var det en strid ström av medaljer. Sarah Sjöström som hade en tuff väg fram till Tokyo då hon bröt armbågen bara ett halvår innan OS lyckades i sin sista individuella tävling att ta hem silvret på 50 frisim.

Armand Duplantis var Sveriges största favorit att ta hem ett guld, och han gjorde ingen besviken när han storstilat vann stavhoppstävlingen.

Ute på vattnet seglade Sverige hem två silver, Anton Dahlberg och Fredrik Bergström i 470 och Josefin Olsson i laser radial.

Även inom ridsport har Sverige haft stora framgångar i Tokyo, först hoppade Peder Fredricson hem ett individuellt silver och så i går – ett svensk guld i laghoppningen.

Det svenska fotbollslandslaget höll inte hela vägen fram och spelarna var djupt besvikna efter att ha förlorat på straffar mot Kanada i finalen. Men likväl, i bagaget hade man ett silver med sig hem.

Sveriges alla OS-medaljer i Tokyo

GULD

Daniel Ståhl, friidrott – diskus

Världsettan och världsmästaren hade all press på sig – men klarade trycket och vann diskusguldet med över en meters marginal. Det var Sveriges första OS-guld i friidrott sedan Stefan Holms, Carolina Klüfts och Christian Olssons trippel i Aten 2004.

Armand Duplantis, friidrott – stavhopp

Han var en av OS största favoriter och han höll för trycket. Duplantis hoppade hem sitt första OS-guld med 6,02. Han var sedan nära att klara världsrekordhöjden 6,19.

Hopplandslaget - lagtävling

Rysaren avgjordes i en högklassig omhoppning mot USA. Henrik von Eckermann och Malin Baryard gav Peder Fredricson ett guldläge. Och det utnyttjade han på bästa sätt. På All Inn säkrade Fredricsons Sveriges första OS-guld i lag sedan 1924.

SILVER

Anton Dahlberg och Fredrik Bergström, segling – 470

Dahlberg och Bergström tog sista chansen – 470 blir en mixedklass i Paris 2024 – och ordnade en OS-medalj. Det blev silver för de svenska världsmästarna efter ett hårt medaljrace.

Simon Pettersson, friidrott – diskus

Ståhls träningskompis blev nedpetad från bronsplatsen, då svarande han med ett silverkast och såg till att det blev dubbelt svenskt i topp i diskusfinalen. Om Ståhls guld var väntat, var Petterssons andraplats desto mer överraskande.

Sarah Sjöström, simning – 50 meter fritt

Det hade bara gått ett halvår sedan hennes armbågsfraktur. Men i sitt sista lopp i Tokyo slog simstjärnan till med ett silver. Sjöström kallade det själv ”en av mina största prestationer” – och då har hon ändå vunnit en del i sin karriär.

Josefin Olsson, segling – laser radial

Josefin Olsson var med redan i London 2012 och var medaljkandidat i Rio de Janeiro 2016. Nu kom till slut OS-medaljen, efter ett medaljrace som svenskan vann övertygande och därmed klättrade från brons till silver.

Peder Fredricson, ridsport – hoppning

Fredricson och All In försvarade silvret från Rio 2016. Ändå fanns det lite besvikelse i det svenska laget. Även Henrik von Eckermann och Malin Baryard var felfria in till omhoppning, men de fick nöjda sig med fjärde respektive femte plats.

Damlandslaget i fotboll

Sverige hade chans att ta första globala guldet på damsidan. I stället blev det silver för andra OS-turneringen i rad efter straffläggning mot Australien. Lagkaptenen Caroline Seger hade chans att avgöra, men sköt över.

/TT

