Sverige är sämst i OS – nu kommer frälsarna

Min kollega Petter Landén är vanligtvis en ganska munter typ, men den här morgonen ser han smått bedrövad ut när vi möts i frukostmatsalen på vårt hotell.

”Jag har precis kollat på medaljligan”, säger han och lindar in lite vitt ris i torkat sjögräs.

”Norge har ett guld, Danmark ett silver och Finland ett brons. Till och med Estland och Lettland har tagit guld. Vad är det här? Det är vi och Litauen som är sämst i den gamla Hansan…”

Jag minns inte riktigt vilka länder som var med i Hansan, men det spelar mindre roll eftersom det inte finns något land som har färre medaljer än Sverige just nu.

OS har inte riktigt börjat som vi tänkt oss. Under de senaste dagarna har vi hoppats på medaljer när upphaussade namn som Stefan Nilsson (skeet), Jenny Rissveds (mountainbike), Mattias Falck (bordtennis) och Sarah Sjöström (100 meter fjärilsim) gett sig ut för att tävla – men alla har hamnat långt utanför pallen.

Själv har jag suttit bänkad i judohallen här i Tokyo eftersom både Tommy Macias, Robin Pacek, Anna Bernholm och Marcus Nyman själva pratade om OS-guld innan tävlingarna skulle dra i gång och när jag ögnade igenom deras meriter såg ju allting väldigt bra ut. Men nej, det gick inte vägen där heller. Jag hann knappt lära mig reglerna innan alla fyra hade buntats ihop på mattan och skickats ut från OS-turneringen.

Trist? Minst sagt.

Men vi ska inte ge upp hoppet om svenska framgångar än.

Marcus Nyman på rygg i judohallen. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Några timmar efter den där dystra frukosten på hotellet står jag i solskenet inne i OS-byn, på det område där journalister får röra sig för att kunna göra intervjuer med de aktiva. Och där kommer två frälsare gåendes.

Först: Daniel Ståhl, världens klart bästa diskuskastare.

Sen: Armand Duplantis, världens överlägset bästa stavhoppare.

”Jag vet att Sverige inte tagit några medaljer på OS än, men jag säger som Stefan Löfven: Håll ut”, säger Ståhl och flinar.

Jag har följt Daniel Ståhl under hela hans karriär och det fanns en tid där han hade svårt att hantera under press, men den är över. Och han känns väldigt harmonisk just nu.

Dessutom har han radat upp långa kast hela säsongen.

Diskusfinalen i Tokyo startar klockan 12.00 svensk tid på lördag och när den är slut, runt klockan 13.15, då räknar jag med att Ståhl har tagit Sveriges första guld på OS.

Nästa OS-guld lär komma vid ungefär samma tid på tisdag, när herrarnas stavhoppsfinal ska avgöras. Armand Duplantis har varit på en helt egen nivå även den här säsongen – och nu har dessutom hans värsta rival Sam Kendricks tvingats lämna återbud på grund av ett positivt coronatest.

”Jag vet att alla förväntar sig att jag ska ta det där guldet. Och det är okej för mig”, säger Duplantis utan att blinka.

Det kan bli några väldigt roliga dagar på friidrottsarenan här i Tokyo.

Fler medaljchanser för Sverige? Nu ska vi inte skena i väg här, men den simning som Sarah Sjöström visar upp i fristil just nu talar för att hon skulle kunna ta sig upp på pallen på både 50 och 100 meter.

Damlandslaget i både handboll och fotboll går som tåget.

Brottaren Alex Kessidis har känts som en guldkandidat på OS ända sen VM-silvret för två år sen.

Och i friidrotten finns ännu fler hopp än bara Ståhl och Duplantis, som till exempel Simon Pettersson i diskus och Perseus Karlström i gång.

Lagtävlingen i hästhoppning? Jag vet inte riktigt. När jag var inne i OS-byn i dag fick jag en pratstund med förbundskaptenen Henrik Ankarcrona som direkt slog fast att de ”går för guldet”, men när jag frågade om de faktiskt är guldfavoriter så började han slingra sig och prata om annat.

Efter tiden i judohallen har jag lärt mig att man inte ska tro på allt snack om guldmedaljer.

Tipset blir att Ankarcronas gäng slutar sjua.