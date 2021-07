Stoppad på flygplatsen – får nu inte tävla i OS

OS har börjat. Under natten mot onsdagen svensk tid började softball att spelas i Fukushima och under onsdagen går även Sverige in i spelen, då fotbollslandslaget tar sig an USA.

Trots att spelen börjar först i dag har det redan varit ett flertal fall av coronasmitta i OS-byn. De sydafrikanska fotbollsspelarna Thabiso Monyane och Kamohelo Mahlatsi var de första att testa positivt, därefter testade beachvolleybollspelarna Ondřej Perušič och David Schweiner även de positivt. Den amerikanska gymnasten Kara Eaker sitter just nu i karantän efter att ha testat positivt under ett förläger.

Men, det finns alltjämt en chans att de fortfarande kan tävla på OS.

Testade positivt på flygplatsen – missar OS

Den chansen har inte den chilenska taekwondoutövaren Fernanda Aguirre.

På onsdagen flög hon in till Tokyo från Uzbekistan. Enligt den chilenska olympiska kommittén var hon negativ vid avresa, men vid ankomst till den japanska huvudstaden testade hon positivt.

Enligt Insidethegames kommer hon nu sättas i karantän i en sjukhuslokal.

Därmed missar hon definitivt OS, hon skulle ha tävlat i under 57-kilosklassen på söndag.

LÄS MER: Jessica Almenäs om OS-jobbet, familjelivet och influencer-inkomsten

LÄS MER: Reagerar efter beslutet om de svenska tröjorna

GUIDE: OS dag för dag – här är hela programmet

GUIDE: Allt om fotbollen i OS • Tider och program

GUIDE: Allt du behöver veta om simningen i OS 2021 • Tider och program

GUIDE: Allt du behöver veta om friidrotten i OS 2021 • Tider och program