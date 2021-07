Carli Lloyd gör sig redo för sitt fjärde olympiska spel. Den amerikanska superstjärnan kan slå en rad rekord om USA:s fotbollsdamer går hela vägen fram till final.

I uppladdningen inför spelen har Lloyd åter fått förtroendet och en hel del speltid under förbundskaptenen Vlatko Andonovski. 39-åringen säger sig vara i sitt livs bästa form, och förklarningen menar hon är levnadssättet.

Men det handlar också om att den tolv år långa spricka som funnits mellan Lloyd och hennes familj nu är löst.

– Jag är inte bara i bra form, jag är också lyckligare än jag någonsin varit, säger Lloyd i en intervju med Today.

Skadan kom lägligt

En olycka kommer sällan ensam sägs det, men när ett uppskjutet OS och en knäoperation kom Carli Lloyds väg ändrades hennes liv fullständigt.

Lloyd, som aldrig tidigare hade varit skadad, menar att operationen inte kunde komma lägligare med tanke på vad det ledde till.

Tio månaders vila förra året och en paus från alla åtagande gjorde att amerikanskan åter började ta kontakt med sina föräldrar – några hon inte pratat med på tolv år.

– Vad hade hänt om OS hade blivit av förra året? Hade de varit en del av det då?, frågar hon sig i intervjun.

Allt började 2008 och mycket kretsar kring hennes personliga tränare sedan 17 år tillbaka, James Galanis, som hon förra året klippte kontakten med.

I boken, som hon släppte 2016, ”When Nobody Was Watching: My Hard-Fought Journey to the Top of the Soccer World”, beskriver hon den ansträngda relationen med föräldrarna. Hon menar att de bland annat hade svårt att släppa taget när hon började fatta egna beslut och blev en professionell fotbollsspelare. Dessutom ansåg de att Galanis kom emellan dem.

”Jag blev likgiltig inför det”

2008, inför de olympiska spelen i Peking kastade hennes pappa ut henne ur huset. Till råga på allt fick hon inte heller komma på sin syster bröllop.

– Jag tror att jag blev likgiltig inför det och jag fick något form av tunnelseende.

Fram till förra året hade de inte haft någon kontakt. Men tack vare skadan fick hon tid att reflektera över livet och relationen med sina föräldrar.

Hon fick mycket hjälp av sin syster, som hon pratade med för första gången i samband med att boken släpptes 2016, att ta de första stegen mot en bättre relation. 2020 var första gången hennes bror och pappa hälsade på. Och de har nu firat flera högtider tillsammans.

– Du tänker på ett annat sätt när du blir äldre. Mina föräldrar blir inte yngre och livet är för kort. Jag känner mig hel igen.

USA inleder OS med match mot Sverige under morgondagen, matchen start 10.30 svensk tid.

