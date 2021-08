Stjärnan föll ihop och tvingas bryta

Storbritanniens sjukampsstjärna Katarina Johnson-Thompson, 27, har gått en kamp mot klockan inför OS i Tokyo.

För mindre än ett år sen slet hon av hälsenan och ända sen dess har hennes enda fokus varit att komma tillbaka till de här tävlingarna.

Och hon kom till start. Men problemen började tidigt.

Redan under höjdhoppet syntes det att ”KJT”, som hon kallas, var i smärtor och hon fick behandling mellan hoppen.

Sen blev det ännu värre på 200 meter.

Därför diskades hon

Halvvägs in i loppet stannade Katarina Johnson-Thompson upp, började hoppa på ett ben och till slut la hon sig ner på banan. Sjukvårdare skyndade in för att kolla hur det var med henne och en rullstol hämtades in på löparbanan.

Men ”KJT” vägrade hoppa upp i den. I stället reste hon sig upp och staplade in i mål, för att få ett resultat och därmed ha chansen att återuppta sjukampen.

Klockan stannade på 1.33. En minut och tio sekunder sämre än hennes personbästa.

Flera rivaler var framme och kramade om henne efter målgång – och ungefär samtidigt kom beskedet att ”KJT” blivit diskad och det är därmed färdigtävlat för hennes del.

”Hon blir diskad för att hon lämnat sin bana under loppet. Det är lite bisarrt”, skriver The Times-reportern Matt Lawton på Twitter.

Enligt BBC är det smärtor i hälsenan som stör Katarina Johnson-Thompson.

– Du måste vara 100 procent förberedd för att kunna hävda dig i en gren som sjukamp. Inte ens 99 procent brukar funka. Det är en för tuff gren, säger experten Peter Häggström i Discovery Plus.

Efter första dagens tävlande är det Anouk Vetter från Nederländerna som leder sjukampen på 3 968 poäng. Hon skuggas av de två belgiskorna Noor Vidts (3 941 poäng) och Nafissatou Thiam (3 921 poäng).

LÄS MER: Duplantis guldfirande i natt: ”Vi hade tänkt oss champagne”

LÄS MER: Hälsar till flickvännen efter OS-guldet: ”Jag saknar dig”

LÄS MER: Dramat inför Duplantis final: ”Jag höll på att svimma”

GUIDE: Allt du behöver veta om friidrotten i OS 2021 • Tider och program