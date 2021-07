Skippar OS – nu utreds hon för flera regelbrott

Liz Cambage, 29, är en av Australiens största basketstjärnor. Hon har spelat två OS, London 2012 där det blev brons och 2016 i Rio de Janeiro där hon var Australiens främsta poängspelare.

Hon var gjuten i den australiska trupps som åker till OS i Tokyo, men med bara två veckor kvar till spelen så meddelade hon att hon ställer in sin medverkan. Hon har dragits med mental ohälsa, vilket är anledningen till att hon valde att inte åka i väg.

”Den senaste månaden har jag haft panikattacker, och jag har varken sovit eller ätit”, skriver hon på Instagram.

Utreds av förbundet

Under måndagen rapporterade Fox Sports att Cambage är under utredning av sitt eget förbund då hon upprepade gånger ska ha betett sig olämpligt under ett läger i Las Vegas. Det australiska basketförbundet bekräftade under måndagen att Cambage utreds.

Hon ska bland annat ha hamnat i handgemäng under en träningsmatch mot Nigeria som spelades bakom stängda dörrar.

”Omständigheterna kring incidenten som skedde i matchen mellan Nigeria och Australien där Liz Cambage var inblandad, utreds just nu för överträdelse av integritetsramen och uppförandekoden”, skriver det australiska basketförbundet i ett pressmeddelande, rapporterar Fox Sports.

Bröt mot coronareglerna

Basketstjärnan ska även brutit mot mot karantänsreglerna när hon smitit från hotellrummet i Las Vegas – för att festa. Det är något som hon själv förnekar, men flera källor nära spelartruppen ska ha sett henne ute i Las Vegas. Hon uppges ha varit i från spelarhotellet under långa stunder.

– Jag har varit här (på hotellrummet) och den enda gången jag lämnat det här förbannade rummet var för all-starmatchen, har hon sagt i en video på sin Instagram story.

På Instagram skriver hon om varför hon valde att inte åka till OS.