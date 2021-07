Sjöströms vapen – i nattens OS-final

Sarah Sjöström missade medalj på 100 meter fjäril, det har också varit fjärilssimmet som har varit tuffast efter armbågsskadan i vintras.

I frisim har Sjöström dock imponerat. Redan i damernas lagkapp, 4x100 frisim, satte Sarah Sjöström olympiskt rekord på sin förstasträcka.

Och när det var dags för individuella 100 fritt visade Sjöström klass redan i försöket och följde sedan upp med simma ännu snabbare i semifinalen.

Hennes 52,82 var den fjärde bästa tid i semifinalerna och nio hundradelar snabbare än i försöken.

Och i natt svensk tid simmar Sjöström final på distansen. Vanligtvis under simmästerskap brukar försöken avgörs på morgonen och finalpassen kvällstid. Men under OS i Tokyo är det tvärtom, något Sarah Sjöström tidigare under OS berättat att hon inte är speciellt förtjust i.

För att hantera situationen har Sjöström nu gjort om sitt upplägg.

– Jag har fått tänka om lite med hur man ska komma i gång, jag är inte så rutinerad när det kommer till det. Det är egentligen första gången man kör så här tidigt. Jag gjorde mer fartjobb på uppvärmningen, annars brukar jag mest köra lugn simning, säger Sjöström.

Sjöström om att ta medalj i finalen

Det 27-åringen tror kommer att bli hennes styrka i finalen är dock något annat, och grundar sig i att hon i och med armbågsskadan inte har kunnat träna armarna på samma sätt som vanligt.

– Under två–tre månader körde jag bara ben. Jag är väldigt stark nu och kan lägga på mycket mer bensparkar sista femton eftersom jag har mycket mer uthållighet.

– Däremot har jag inte den typen av styrka i armarna, så speeden kommer inte så lätt första längden och därför måste jag låta armarna rulla på lugnt, säger Sjöström som i gårdagens semifinal var snabbast av alla sista 50 meterna med 27,01.

Hur Sjöström ser på chansen att ta medalj i finalen?

– Är man i final har man medaljchans. Men jag skulle inte se mig själv som en favorit, simmar jag på den tiden som jag hade i startsträckan på lagkappen skulle jag bli jättenöjd.

– Jag tänker bara köra på samma sätt i finalen som i semifinalen och hoppas att kroppen är ännu piggare.

