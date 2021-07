Efter en medaljtrippel i Rio de Janeiro var planen att Sarah Sjöström, 27, skulle utöka sin olympiska medaljskörd i Tokyo. Men i februari halkade hon på en isfläck och ådrog sig en fraktur i armbågen.

Med ens stod det klart att det skulle bli en kamp mot klockan för att bli tävlingsduglig till OS.

– Målet är att inte vara skadad när OS kommer i gång. Jag måste i alla fall försöka nå de där världstiderna igen. Jag ska göra allt jag kan för att det ska gå, sa hon då.

Sarah Sjöströms olympiska medaljer Samtliga från OS i Rio de Janeiro 2016: Guld: 100 m fjärilsim Silver: 200 m frisim Brons: 100 m frisim Visa mer

Videon avslöjar Sarah Sjöströms kamp inför OS

Nu är hon i OS-staden där hon förbereder sig för fullt. Men allt är inte som det alltid varit.

Armbågsfrakturen har lett till att Sjöströms teknik i fjärilssimmet är annorlunda mot vad den brukade vara. I en video som Sjöström lagt upp på Instagram från slutet av juni kan den med ett tränat öga se att Sjöströms högerarm är längre bort från kroppens mitt under simtaget.

Anledningen, förklarar Sjöström på Instagram, är för att slippa smärtan när hon simmar. Sjöström berättar nu att hon fortfarande kämpar med tekniken.

– Min armbåge är fortfarande inte helt rörlig och det finns vissa moment som kan var lite svåra och jag har fortfarande ont vid vissa tillfällen, men det är inget som stör min träning i vattnet. Det är lite såna grejer man får jobba på och försöka få tillbaka lite styrka på land och få armbågen att funka 100 procent på land också, det är ju där man är mest, säger hon.

Hur påverkas din teknik i fjäril av att inte har full rörlighet i armbågen?

– Det påverkar. Mina armtag under vattnet, och över vattnet också faktiskt, ser ju lite olika ut. Och fjärilssim är det lite viktigare att vara mer symmetrisk och det har inte varit det för jag är inte lika stark i tricepspressen som man gör i slutet på draget. Det ser lite annorlunda ut än vad det gjort tidigare.

– I och med att jag fortfarande hade ont i armbågen när jag började simma för några månader sen så har tekniken och rörelsemönstret ändrats lite grann också. Det tar tid att komma tillbaka till, att få tillbaka en bra teknik.

OS 2021: Sjöström efter olyckan: ”Kändes helt osannolikt”

Men bara det faktum att Sjöström kan simma fjäril är ett enormt framsteg om man frågar henne själv.

– Från början kändes det helt osannolikt att jag skulle ställa upp i fjäril. Om du hade frågat mig för två månader sen, då fanns det inte på världskartan att jag skulle kunna ställa upp på det på OS. Men ju mer tiden går så börjar fjärilssimmet funka och man blir mer och mer nyfiken på hur det skulle kunna gå om man ställde upp. Samtidigt vet jag någonstans att det känns lite orealistiskt att nå dit jag vill vara om jag simma 100 fjäril. Med tanke på att jag vann och slog världsrekord förra OS så kan det bli lite tufft att ställa upp och komma typ åtta, eller inte ens till final. Jag vet att det är där min nivå är. Om jag ställer upp tror jag att jag kan gå under 57 sekunder, men inte så långt under 57 och det kommer krävas under 56 sekunder för att ta medalj. Men jag tänker att det kan vara ett steg på vägen för framtida tävlingar också.

– Vi har fortfarande inte kört några testlopp här på träningen. Jag tänker att jag får köra lite fartträning på fjäril de kommande dagarna och så får jag se hur jag känner.

