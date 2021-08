Sågas av experten: ”Semesterhandboll”

Läget inför VM-reprisen var inte helt enkelt. Sverige behövde slå Danmark i den avslutande gruppspelmatchen i OS med sex bollar för att inte möta dubbla Europamästarna Spanien i en kvartsfinal, utan i stället ställas mot Norge.

Alternativt göra mer än 33 mål i matchen, vinna med fem och då bli tvåa i gruppen och i stället få möta Tyskland.

Det svenska handbollslandslaget fick en smakstart direkt mot Danmark, som hittills imponerat stort under OS-turneringen. Lagen följdes åt i drygt tio minuter sen började Sverige gå i från världsmästarna.

När Hampus Wanne enkelt prickade in 10–7 till Sverige såg Danmark aningens skakigt ut. Försöken att spela fem mot sex bet inte på det svenska försvaret och att byta in Niklas Landin funkade inte heller.

Danskarna trodde på en vändning när superstjärnan Mikkel Hansen fick kliva fram för att ta ett straffkast.

Hansen, som inför mötet tagit alla danska straffar och gjort mål på 18 av 19, lyckades inte överlista Andreas Palicka.

Någon minut senare då? Nej, då stod Palicka i vägen igen.

– Det är inte vilken straff som helst han tar, det är ett bra sätt att få in en målvakt i turneringen, säger Discovery Plus-experten Per Johansson.

Experten: ”Spelar semesterhandboll”

Målen för svensk del fotsatte rulla in och när Lukas Sandin sköt in sitt fjärde för halvleken ifrågasatte Discovery Plus-experten Per Johansson, Danmarks vilja.

– Danmark spelar semesterhandboll, de tar ingen dueller i försvaret och är inte direkt sugna på att springa maximalt hem heller, säger han.

Sverige klev ledde i halvtid med fyra bollar, 17-13.

– De ser inte speciellt intresserade ut, Danmark, säger Per Johansson.

I andra började dock de danska spelarna inse allvaret. Med tio spelade minuter hade de tagit in till endast tvåmålsunderläge.

Men då valde Sverige att trycka varje gång mot ett dansklag som inte gick för fullt hela vägen hem.

Sverige slog världsmästarna: ”För jävla bra”

Avståndet höll sig i princip hela matchen. Sverige försökte trycka och gå för det, men Danmark spelat med ett helt annat tempo och kunde svara gång på gång. Slutresultatet skrevs till 33-30.

– Det var för jävla bra. Det är alltid kul att slå världsmästarna. Vi gör en riktigt jäkla bra landskamp, säger målvakten Andreas Palicka och fortsätter:

– Vi kom tillbaka bra. I dag fick vi utdelning för det fina spelet vi hade mot Egypten i form av att vi fick in bollen i mål. Då ser man vilken potential som finns i det här laget. Idag satt alla lagdelar nästintill perfekt. Då är vi jäkligt bra.

Och han får medhåll av Felix Claar som fick stort förtroende under matchen.

–Jäkligt gött att vi kunde vinna, det känns som det är lite mer avslappnat och lite mer flow, vi spelar bra framåt och har två jättebra målvakter.

Hur kommer det sig att det är mer avslappnat?

– Vi spelar mot världsmästarna och har kanske inte riktigt samma press på oss då. Utan det är mer press på dem.

Danska svaret på utspelet i tv: ”Får säga vad de vill”

Trots förlusten var Danmarks förbundskapten Nikolaj Jacobsen inte allt för nedstämd. För deras del väntar Norge i kvartsfinal.

– Jag är tillfreds. Jag ville vinna matchen men samtidigt också vila laget lite inför kvartsfinalen, säger Jacobsen.

Han ser obekymrad ut när han får höra Per Johanssons utspel om ”semesterhandboll” och ointresse från det danska laget.

– Det där får du snacka med honom om.

Du vill inte prata om det?

– Nej. De får säga vad de vill i svensk tv. Det gör mig inte något.

För Sverige blir det Spanien i kvartsfinal. Den spelas på tisdag, 06.45 svensk tid.

