Under OS i Tokyo gapar varje arena tom. På grund av coronapandemin släpps ingen publik in under sommarspelen.

Men när Sveriges handbollsherrar ställdes mot Portugal fick de ändå stöd på läktarna. I den 20:e minuten anlände hela damlandslaget och bildade klack på ena långsidan.

– Vår buss var sen så vi kom försent. Det var lite irriterande, man hade velat se hela matchen på plats så klart. Vi fick kolla de första 20 minuterna på bussen hit, säger Nathalie Hagman.

Enligt arrangörernas regler får åskådare inte ropa på läktarna, men det hindrade inte damlandslaget från att skapa väsen.

– Vi försökte klappa mycket i stället och ropa lite däremellan ändå. Vi har masker på oss så de ser väl inte vem det är som skriker, säger Hagman och fortsätter:

– Det är väldigt kul att få stötta killarna. Vi hoppas att det betyder något för dem.

Niclas Ekberg: ”Sånt man saknar”

Kantspelaren Hampus Wanne blev glatt överraskad av initiativet.

– Det var kul, jag blev överraskad när jag såg ett gäng skrikgula tjejer komma in. Man hörde dem väldigt tydligt trots att det är en stor läktare.

Ni visste inte att de skulle komma?

– Nä, jag hade inte koll på det i alla fall.

Även Niclas Ekberg uppskattade stödet på plats.

– Det var gött, sånt saknar man. Tråkigt nog har jag blivit van att spela inför tomma läktare men det är alltid skönt när man har någon som skriver ”Sverige” bakom en. All stöttning vi kan få är bra!

Damlaget fick se herrarna ta sin tredje raka seger i gruppspelet. Efter dramatik i slutet kunde Sverige besegra Portugal med 29-28, vilket betyder att laget redan nu är klart för OS-kvartsfinal.

– Vi höjer oss hela tiden och tar nya steg för varje match. Det är jag väldigt glad över, säger förbundskaptenen Glenn Solberg.