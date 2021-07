Alexander Budzier vid Oxforduniversitetet i England har detaljgranskat kostnaden för flera olympiska spel innan det i Tokyo och kommit fram till att kostnaden inte bara trumfar vinter-OS i Sotji.

Det slår Sotji med hästlängder.

– Priset på att arrangera OS är utom all kontroll, det är galet, säger Budzier, som är medförfattare till rapporten ”Regression to the tail: Why the Olympics blow up” till norska VG.

Osannolika notan för OS: 260 miljarder kronor

När Tokyo tilldelades spelen 2013 var budgeten 7,3 miljarder dollar (cirka 65 miljarder kronor).

En siffra som bara vuxit, vuxit och vuxit.

Arrangören meddelar officiellt att kostnaden för spelen är 16,7 miljarder dollar (cirka 150 miljarder kronor), men enligt Budzier fann en statlig japansk revision av de officiella talen att OS-arrangören lagt över flera utgifter på andra statliga departement.

Budzier menar att det rörde sig om totalt tio miljarder dollar som placerades runt – och att notan fortsatt växa sedan dess.

– Jag skulle anta att notan i dag ligger på närmare 30 miljarder dollar (260 miljarder kronor), säger han till VG.

Därmed slår Tokyo Sotji-OS kostnad med hela nio miljarder dollar (80 miljarder kronor).

IOK vill inte kommentera

Budzier har utelämnat investeringar i infrastruktur, så som upprustning av flygplatser och vägnät i sina beräkningar. De har bara räknat på den direkta kostnaden för OS.

IOK, den internationella olympiska kommittén ger dock inte mycket för – och vill inte kommerntera Budzier och hans kollegers – forskning.

– Jag har bättre saker för mig än att analysa den rapporten och svara på frågor om den, sa IOK:s vicepresident John Coates när han ombads kommentera rapporten ”Regression to the tail: Why the Olympics blow up” i höstas.

