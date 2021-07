OS-hjälten misstänkt för mord – avslöjas av video

Om lite drygt en vecka startar brottningen på OS i Tokyo, men Indiens storstjärna Sushil Kumar kommer inte vara med.

Han sitter nämligen häktad, misstänkt för mord.

Det var i början av maj som polis tillkallades till Chhatrasal-stadion i norra Delhi. Två gäng hade brakat ihop i ett blodigt slagsmål och när polisen kom till platsen hittade de brottaren Sagar Dhankar, 23, som hade drabbats av allvarliga skador.

Dhankar fördes till sjukhus där han avled ett dygn senare.

På flykt i 19 dagar

Vilka som hade attackerat honom? Det var först oklart. Men sen läckte en video på slagsmålet ut och där kunde man se hur den tvåfaldige OS-medaljören Sushil Kumar, 38, misshandlade Sagar Dhankar med en landhockeyklubba.

Kumar efterlystes av polis och 19 dagar senare kunde han till slut gripas.

Kumar greps i slutet av maj. Foto: NDTV.

Enligt indisk media har det under en längre tid funnits en konflikt mellan Sushil Kumar och Sagar Dhankar, som var en nationell juniormästare i brottning. Allting började med att Dhankar hyrde en lägenhet i ett hus som ägdes av Kumar. Dhankar blev sen vräkt efter att inte ha betalat hyran och började efter det prata illa om Kumar.

– Kumar blev irriterad och förbannad när Sagar Dhankar inte visade respekt och pratade illa om honom både offentligt och i inre kretsar, säger en poliskälla till sajten The Print.

Efter det ska Kumar ha velat ”lära Dhankar en läxa”.

Kumar fångades på video under misshandeln. Foto: Skärmdump. Foto: Skärmdump. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vill titta på OS

Själv har han dock en annan förklaring till händelsen.

– Jag är oskyldig. Jag klev bara in för att stoppa bråket och lugna ner situationen, säger han i ett uttalande via sin advokat BS Jakhar till Times of India.

Sushil Kumar, som tog brons i Peking 2018 och silver i London 2012, riskerar nu ett längre fängelsestraff. Samtidigt kan han inte riktigt släppa tankarna på OS i Tokyo.

Indisk media rapporterar att Kumar lämnat in en förfrågan om att få tillgång till en tv nu när spelen inleds – och den har blivit godkänd.

– Vi kommer att tillåta Sushil Kumar att titta på tv i ett allmänutrymme när OS startar. Han kommer kunna följa både brottningen och andra tävlingar, säger fängelsechefen Sandeep Goel.

Den 1 augusti startar brottningen i Tokyo. Sverige har tre aktiva på plats: Sofia Mattsson, (53 kg), Henna Johansson (62 kg) och Alex Bjurberg Kessidis (77 kg).

