”Lätt att förstå om folket skrattar åt spektaklet”

Dressyrlandslaget var en medaljkandidat. Fälttävlanslandslaget var en medaljkandidat.

På förhand.

Sedan kom verkligheten. En brutal sådan.

Patrik Kittel kom aldrig till start i dressyren. Hans häst Well Done snubblade under en träning, drog på sig en mindre skada, och var borta ur leken.

In i laget kom Antonia Ramel.

Hennes häst Brother de Jeu blev rädd för sin egen skugga i det starka strålkastarljuset, stegrade sig i piaffen och släckte den redan försämrade svenska medaljchansen.

Syrran Juliette Ramel slog till med ett personligt rekord i den individuella finalen och tog en meriterande niondeplats.

En skön revansch för familjen Ramels heder.

Men i ett OS, där den svenska publiken är långt större än de insatta ridsportssupportrarna, passerade den personliga bragden tämligen obemärkt förbi.

Fiasko av fälttävlanslandslaget

Det är alltid lättare att punktmarkera krossade medaljdrömmar än personliga rekord, som sätts i skymundan.

Med samma olympiska glasögon går det att sammanfatta de svensk fälttävlanslandslagets insatser som ett totalt fiasko.

För även om det finns logiska förklaringar till ryttarnas och förbundskaptenernas beslut så framstår hela tävlingen som fullständigt obegriplig ur ett bredare perspektiv.

Ludwig Svennerstål rider dressyren - som han inte tycker är rolig - på en häst som inte tycker dressyr är roligt. Med motiveringen att hans häst är bäst på terrängritt, den andra delen i fälttävlan.

Sedan kommer han inte ens till start i terrängritten. Hästen Balham Mist var inte hundra procent, och ströks från tävlingen.

In kallades reserven - och OS-silvermedaljören från London - Sara Algotsson Ostholt.

Hon skrevs in i laget - men kom aldrig till start.

Therese Viklund föll av sin enögda häst Viscera under terrängritten och förbundskaptenen beslöt att aldrig skicka in Algotsson Ostholt på terrängbanan.

Det skulle ändå inte bli någon framskjuten placering med laget.

Då trodde man nämligen att Sverige inte fick starta banhoppningen.

Men när lagtävlingen i fälttävlan sedan avgjordes i banhoppningen fanns de svenska ryttarna på start.

Inför avgörandet gick det att läsa på svenska ridsportsförbundets hemsida: ”De nya OS-reglerna i fälttävlan är inte helt enkla att tolka. Men nu står det klart att Sverige får fortsätta tävlingen på OS i fälttävlan, trots att de svenska ekipagen blev uteslutna i terrängen i går.”

Förvirringen var total.

Om inte ens Sveriges förbundskapten och hans ryttare kan förstå. Hur ska då svenska folket förväntas förstå någonting?

Det blev ingen lysande marknadsföring för svensk - varken för fälttävlan eller dressyren.

De kan rädda svensk ridsports ansikte

Men låt oss nu byta fokus.

Det har blivit dags för ett sista gäng svenska ryttare.

Ett gäng som siktar på OS-guld med laget, och individuellt genom Peder Fredricson.

På tisdagen kliver de in i arenan, med enorma förväntningar på sina axlar.

Med krav att leva upp till de högt ställda medaljmålen - och att rädda svensk ridsports ansikte i Asien.

För med en OS-medalj i hästhoppningen kommer allt vara förlåtet.

