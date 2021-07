Larmet: Tyfon kan lamslå OS-festen

TOKYO. OS i Tokyo är hotat.

En tyfon söder om Japan ser just nu att skapa rena katastrofvädret i Tokyo nästa vecka.

Just nu säger prognosen 152 millimeter regn under bara två dygn - lika mycket regn som Stockholm normalt får under nära fyra månader.

– Just nu ser det bekymmersamt ut, säger Tomas Mårtensson, meteorolog på SOK.