Kuppen – de plockas in i laget inför avgörandet

Aldrig tidigare har Sveriges damlandslag i handboll tagit sig till semifinal i ett OS. Men där är Tomas Axnérs gäng nu, efter storseger med 39-30 mot Sydkorea i kvartsfinalen.

– Jag är lite i chock fortfarande, sa Mathilda Lundström efter krossen.

På fredag väntar Frankrike i semifinal och på söndagen avgörs finalen och bronsmatchen i Yoyogi-arenan i Tokyo. Nu kan SportExpressen avslöja att landslaget gör en kupp inför avgörandet och förstärker truppen i sista stund.

Målvakten Rebecca Nilsson och kantspelaren Emma Rask har under hela mästerskapet varit reserver och redo att bytas in vid skador eller sjukdom i truppen. De har deltagit på träningar och följt matcherna på läktaren, men har i övrigt varit isolerade från resten av truppen och tvingats bo på hotell utanför OS-byn.

Får flytta in i OS-byn: ”Fanns luckor att fylla”

Men dagen innan semifinalrysaren får Nilsson och Rask till slut flytta in i OS-byn med resten av landslaget. Duon checkade in tidigt på torsdagsmorgonen och kuppas in i rollerna som assisterande presschef och assisterande materialförvaltare.

– Eftersom våra tidigare assistenter Simon Petersson och Daniel Ståhl är hemma i Sverige fanns det två luckor att fylla i ledarstaben. Rebecca och Emma kommer göra ett strålande jobb där, säger presschefen Daniel Vandor och fortsätter:

– De har varit fantastiska under OS och har stöttat laget på alla sätt de kunnat.

Emma Rask väljer att flyga hem till Sverige under fredagen, men Rebecca stannar I Tokyo över både semifinalen och medaljmatchen.

– Vi är glada att de får vara en del av laget på riktigt och kan uppleva atmosfären i OS-byn, säger Vandor.

SOK:s besked: ”Rollerna ska inte underskattas”

När diskushjältarna Daniel Ståhl och Simon Pettersson fick likande roller under herrarnas gruppspelsmatch med Danmark var det ett brott mot coronareglerna under OS. Den här gången är allt i sin ordning, enligt Sveriges olympiska kommitté.

– Rollerna som assisterande materialförvaltare och assisterande presschef ska inte underskattas, säger SOK:s Lars Markusson, numera nedpetad till fjärde vice presschef i handbollslandslaget.

Sveriges semifinal mot Frankrike startar 10.00 svensk tid på fredagen.