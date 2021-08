Hästens kamp innan silvret: ”Långt ifrån”

Med All In tog Peder Fredricson OS-silver i Rio de Janeiro 2016 och EM-guld i Göteborg 2017. Tillsammans red de in i såväl svenska folkets hjärtan som i den internationella hästpublikens, där All In har en egen fan club.

Men det var länge väldigt osäkert om All In skulle kunna följa med till OS i Tokyo. Dels på grund av coronapandemin, men även till följd av spridandet av hästviruset EHV-1 som satte hästvärlden i skräck.

Hästviruset EHV-1 Även kallat abortvirus eller virusabort, förekommer bland hästar i hela världen. Det kan orsaka feber och förkylning samt plötslig kastning (virusabort) utan andra symtom hos dräktiga ston. En neurologisk form av sjukdomen med förlamningar förekommer också. Det finns vaccin mot luftvägs- och abortformen, men inte mot den neurologiska formen. Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt Visa mer

Efter att en häst Fredricson tävlade mot insjuknade satte han alla sina hästar i isolering. Bristen på tävlan och träning ledde till att All in inte var i tävlingsskick för bara ett år sedan.

– Han var väldigt långt ifrån en OS-medalj förra året, på grund av corona och hästviruset, säger Fredricson.

Även guldvinnaren Ben Maher beskriver virustiden som en prövning.

– Det är många som har haft svårt att hålla hästarna i form på grund av viruset. Det har inte varit så många tävlingar. Det har varit en utmaning för alla.

Fredricsons kamp med All In inför OS

In i det sista höll Fredricson det öppet om han skulle ta med sig All In eller sin andra häst Catch Me Not.

Men i sista stund fick Fredricson de svar han ville ha från All In.

– Jag hade två hästar för vi visste inte hur det skulle utveckla sig. Han (All In) hade gått igenom en del och var mycket trött. Dessutom var han inte i form. Han blev trött snabbare för han var ute länge. Han var inte i bra skick för att tävla. Tiden höll på att rinna ut, säger han.

Fredricson beskriver det som att All In hade en stor mage, men att de för bara en månad sen började se prov på positiv utveckling.

– För ungefär en månad sedan började han få tillbaka formen så vi hade tur eftersom det var perfekt tajming. I bland kan det faktiskt vara en fördel att få med dem på OS när de är på väg upp och inte på väg ner i form.

Och ingen kunde vara gladare över att All In kom tillbaka än Fredricson själv. Efter att han ridit in ytterligare ett silver med honom talade Fredricson väldigt varmt om honom.

– Vilken resa vi har gjort tillsammans, bland annat två OS-medaljer. Det är emotionellt för det är våra liv det handlar om. Jag kan tro det (att det är hans sista OS) men man vet aldrig.

– För mig är han en legend.

Bakom Maher och Fredricson tog Maikel van der Vleuten bronset.

