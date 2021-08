I morgon avgörs damernas final i fotbollsturneringen i OS dit Sverige och Kanada tagit sig. Finalen var planerad att avgöras klockan 11.00, japansk tid, på Olympiastadion i Tokyo. Det hade inneburit klockan fyra på morgonen svensk tid.

Men det har varit stora oklarheter kring matchstarten.

I tisdags skickade det svenska fotbollförbundet tillsammans med SOK, Kanadas fotbollsförbund och Fifa in en skrivelse till IOK där man önskade en ny startid av finalen.

Anledningen till det är den just nu tryckande hettan i Tokyo. Temperaturen har varit hög under hela OS och väntas stiga ytterligare. I morgon vid lunchtid rapporteras det att bli uppemot 35 grader. Och för att slippa den värsta värmen lämnades alltså en önskan om ändring in.

Flyttas fram

Sändande tv-bolag Discovery lämnade in önskemål om ändrad matchstart och Sverige och Kanada var överens om att flytta fram matchen.

Trots det dröjde beskedet.

Under torsdagsmorgonen, svensk tid, flyttade Fifa fram både Sveriges och Kanadas planerade presskonferenser med kort varsel.

Den svenska presskonferensen sköts upp ännu en gång, men senare under torsdagen kom dock beskedet.

OS-finalen i fotboll får ny starttid och kommer dessutom inte att avgöras på Olympiastadion som planerat.

Ny tid blir klockan 21.00 (14.00 svensk tid) och det i Yokohama.

– Det är ett bra beslut, eller nej, det är ett väldigt väldigt väldigt bra beslut, säger förbundskaptenen Peter Gerhardsson.

Landslagschefen Marika Domanski Lyfors är glad över beskedet.

– Det känns bra att vår önskan om en senarelagd matchstart fått gehör, och att vi nu får en matchtid som kommer vara bättre lämpad för spelarna och prestationen sett till värmen, säger hon.

– Vi har sedan semifinalen jobbat med parallella spår och fortsätter nu våra sista förberedelser fram mot matchen utifrån planeringen för en senare matchstart.

