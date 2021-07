Kittel missar OS: ”Jag är förkrossad”

Patrik Kittel är på plats i Tokyo och när han mötte media under onsdagen pratades det om medaljer. 45-åringen har tidigare tagit en individuell EM-medalj i Grand Prix Kür och två EM-brons i lag.

– Pressen vill alltid prata medaljer, det göra jag aldrig. Det är väldigt små marginaler, ett enda snedsteg och man är borta, förklarade Kittel då.

Och nu kom snedsteget alltså, innan OS-tävlingarna ens startat.

Sveriges olympiska kommitté (SOK) skriver på sin hemsida att Patrik Kittel stryker sig från dressyren efter att hästen Well Done de la Roche CMF skadat sig.

– Till min stora sorg snubblade Well Done tyvärr under gårdagens träning och en mindre skada sätter stopp för vår OS-start, säger Kittel.

Landslagsveterinären Rasmus Westgren:

– Det är inget stort, utan en mindre sträckning i ett bakben. Hästen kommer givetvis att undersökas närmare på hemmaplan också.

Patrik Kittel ersätts nu av Antonia Ramel och hästen Brother de Jeu. I laget finns även Therese Nilshagen på Dante Weltino OLD och Juliette Ramel på Buriel K.H.

