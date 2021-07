”Jag tänkte att det här är ju dödens död”

Det är lätt att tro att det är en gammal cd-skiva som hackat upp sig när man lyssnar på spelarna i det svenska damlandslaget i fotboll.

Ord som mod, vara sig själv, våga misslyckas och tydlighet återkommer hos alla.

– Vi är ett lag som drar åt samma håll, sa Stina Blackstenius efter två mål i premiärsegern mot USA.

Och skulle visa sig även i de två andra gruppspelsmatcherna i OS, ”laget” var nyckeln.

Men hur får man ett landslag att bli så trogna sin uppgift? Svaret, som alla också återkommer till, är ledarstaben och Peter Gerhardsson i synnerhet.

Själv får han knappt fram orden på frågan om hur han ser på sig själv som ledare.

– Ja.., jag vet inte. Jag gör så gott jag kan, säger han och skrattar lätt.

Förbundskaptenen som annars gärna pratar på står nu aningens stum. Sverige har precis avslutat ännu ett träningspass på gräset i Göteborg, OS står för dörren och Peter Gerhardsson har än en gång hyllat spelarna och kollektivet.

Men när det handlar om honom själv är det inte lika enkelt.

– Jag försöker bara göra det jag tror på. Grunden är att oavsett om du är spelare eller ledare så måste du älska att vara här, och älska att hålla på med det här och det är det lätt att göra med de här människorna.

Att han själv lovordas av sina spelare som en person där det är seriöst och fokuserat ena stunden, för att i nästa vara en retsam och lättsam stämning, skakar han av sig lika snabbt.

– Ja, men det är sådan jag är.

Lindahl: ”Det var dödens död”

När Peter Gerhardsson tog över som svensk förbundskapten hösten 2017 tog han snabbt in Magnus Wikman som assisterande.

Från början nöttes det detaljer. Samling efter samling. Spelarna skulle ta sig ur trånga situationer, vara smart och spela genom lagdelar. Presspel och kontringar prioriterades. Alla viktiga smådelar skulle sitta perfekt, något en del spelare upplevde som mindre kul, till exempel en av lagets mest rutinerade spelare, målvakten Hedvig Lindahl.

– I början var jag tveksam. Det var samma sak hela tiden. Jag tyckte det var tråkigt helt ärligt. Jag såg vad själva strategin var och tänkte att, det här är ju dödens död.

Men efter en tid insåg Lindahl att det gav resultat. Och den trista känslan vändes till att det i stället var bra och att vägen framåt såg ljus ut.

– Jag inser att det har varit smart av dem. Och det är något som jag tror kan vara bra för ett landslag att göra, det är inte allt för avancerat men ändå krav på kvalitet.

Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Eriksson: ”Individer blomstrar”

I samma veva som resultaten kom stärktes gruppen ytterligare. Många spelare säger just det, att stämningen i landslaget sedan Peter Gerhardsson och Magnus Wikman tog över är oerhört god och att det är en plats för alla olika personligheter.

– Jag tycker att Peter är en fantastisk ledare i att han låter alla individer blomstra och på så sätt blir man ett starkt kollektiv. Man får vara sig själv och han vill att man ska vara sig själv, han vill att man ska våga och vara modig. Det uppmuntras, säger Magdalena Eriksson och får medhåll från flera spelare.

– De vill hellre se att man misslyckas än att man inte ens försöker. Och gör man det eller kliver utanför sin bekvämlighetszon lite så får man också höra det och för mig ger det en boost att de litar på mig och de beslut jag tar, säger Jonna Andersson.

Peter Gerhardsson tillsammans med landslaget efter segern mot USA i premiären av OS. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Det är också så Peter Gerhardsson har valt att bygga sitt team. Han säger sig vara en människa med kontrollbehov, men när processen har gått tillräckligt långt åt det hållet han vill kan han stå bredvid och betrakta.

– Jag gillar att ha människor runt mig som vågar fatta egna beslut, det gäller både spelare och ledare, säger han.

Många spelare kommer från toppklubbar ute i Europa. Barcelona, Real Madrid, Chelsea och Wolfsburg för att nämna några. Hanna Glas, till vardags i tyska ligavinnare, Bayern München anser att ledarskapet i landslaget är det bästa hon haft.

– Det mest närmst det optimala enligt min åsikt. Det är så viktigt för vi är alla olika, men vi tillåts vara olika. Och just det här med att våga misslyckas, med uppmuntran det gör också att man växer som spelare. Du blir modigare och du blir ju det tack vare att du tillåts vara det, säger hon.

”Kan skoja – sen ska vi vinna”

Spelarna vittnar om en av och på-knapp, och som Gerhardsson själv säger, det är sån han är. Men det märks både på och utanför planen.

– Han kan skoja, vara glad och det kan vara en väldigt avslappnad miljö, men så fort det kommer till fotbollsplanen och det ska bli tävling, då ska vi vinna, vi ska fokusera. Det gillar jag, säger Magdalena Eriksson.

– De har respekt för oss och vi har det för dem, säger Julia Roddar om ledarskapet och fortsätter:

– Det är en skön jargong som smittar av sig men när det gäller då är det fokus, vilket gör att man lätt kan koppla av när det går.

”Vi var de utvalda”

Under premiären mot USA var det åtta OS-debutanter som fick speltid. På läktaren under den matchen satt Wolfsburgs Rebecka Blomqvist, även om hon ännu inte spelat frekvent under Peter Gerhardssons ledning stämmer hon in i hyllningskören.

– De är tydliga med att vi har deras förtroende och att vi är här av en anledning. Även om jag inte varit med under så lång tid så har jag varit med och lärt mig det här. Det är våran identitet på något sätt, det är något som de fört in hos oss. De är tydliga och konsekventa i allt, säger hon.

Samma ord använder i princip Olivia Schough efter den sista gruppspelsmatchen mot Nya Zeeland när Sverige redan var klart för kvartsfinal. Peter Gerhardsson valde då att byta åtta spelare som startat matcherna mot USA och Australien.

– Han kallade det inte rotation, utan det var vi som var startspelare för dagen. Det var inget reservlag på det sättet, vi var de utvalda och det ger en självförtroendeboost för oss som inte spelat innan.

Men likt andra spelare har Schough också märkt att stämningen i laget de senaste åren bara har blivit bättre och bättre.

– Det är för att vi pratar så mycket med varandra, vi har alltid möten med Rasmus (Wallin Tornberg, landslagets psykolog) där vi lyfter saker och då lär man känna varandra mycket bättre. Det har gjort att vi fått ännu bättre lagsammanhållning än förut, det är bättre än någonsin på alla plan.

Peter Gerhardsson tillsammans med Sveriges lagkapten Caroline Seger. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

En annan som varit med lite längre är Fridolina Rolfö, som menar att från att det var försvarsspelet som var Sveriges styrka har det i stället, under Gerhardsson, blivit en stor utveckling i det egna spelet.

– Vi vill spela fin och attraktiv fotboll enligt mig. Vi är inte bäst i världen på det just nu, men jag tror och hoppas att vi blir bästa i världen någon dag, säger hon.

Sist kvar för att prata med oss journalister efter storsegern mot USA var Peter Gerhardsson. Återigen hyllar han kollektivet, på sättet de genomför matchen och han använder ord som exemplariskt.

– Man hoppas att man kan spela den här typen av fotboll. Sen visst vi kanske inte att vi kunde göra det mot den här typen av motstånd.

Sverige har aldrig spelat så här bra lyder rubriker och krönikor runtom i världen. Landslaget fick inte bara en perfekt start på OS, det bröt en 44 matcher lång förlustfri svit för USA i samma veva.

Var det en taktiskt perfekt match?

– Nej, säger han snabbt.

– Men det är det jag gillar med det här jobbet, man blir aldrig färdig.

