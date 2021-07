Hotet mot Rissveds: ”Som att cykla på is”

Jenny Rissveds OS-guld var den stora, gyllene, svenska sensationen vid de olympiska spelen 2016.

Fem år senare står hon nu åter på startlinjen i OS.

Fem till stor del jobbiga år med ätstörningar och depressioner - något som Rissveds själv också varit väldigt öppen med.

Lagom till OS i Tokyo tycks nu alla bitar ha fallit på plats. När Jenny Rissveds i fredags hade pressträff utstrålade hon såväl lugn som ett stadigt självförtroende.

Och det håller i sig.

”En av fem som kan vinna”

– Ja, Jenny känns väldigt stabil. Det har sett jättebra ut när hon tränat på banan. Och hon säger själv att hon är i bra slag, säger coachen Fredrik Ericsson till SportExpressen på måndagen.

Och nervös?

– Det är alla inför en så här stor uppgift. Men jag tycker Jenny kanaliserat den nervositeten bra genom att vara väldigt fokuserad

Resultaten har också varit vassa på slutet. Något som gör att Rissveds nu tillhör en av favoriterna i startfältet.

Hur många kan egentligen vinna?

– Det är många som har chans på medalj. Kanske 20-25 cyklister. Men vinna? Det är nog inte så många. Kanske fem stycken om du ska vara realistisk, säger Fredrik Ericsson.

Och Jenny är en?

– Ja, hon är en av de fem.

Märkliga fenomenet: ”Otroligt halt”

Under hela den senaste veckan har vädret varit ett orosmoment för mountainbikecyklisterna. Tyfon ”In-Fa” närmar sig sakta men säkert Japan - och med den ett rejältoväder med regn och blåst.

Men prognoserna ändras varje dag. Därför är det in i det sista osäkert vad som möter Rissveds & Co under loppet.

Skräcken är att det blir riktigt mycket nederbörd - och därmed en rejält lerig bana. För i så fall väntar något exceptionellt.

– När leran här blir hårdpackad så blir den extremt hal - på ett sätt vi aldrig upplever i Sverige. Det blir nästan som att cykla på is, säger Fredrik Ericsson.

– Det blir helt enkelt otroligt halt.

Det låter som risk för en del krascher i så fall?

– Risken ökar väl i alla fall lite. Men snarare tror jag effekten skulle bli att alla tog det mycket lugnare där ute.

Ett dygn före tävlingarna ser dock prognosen bättre ut.

– Just nu ser det bara ut att bli lättare regn under natten och dagen i morgon - och stämmer den prognosen ska det inte behöva vara någon jättefaktor.

