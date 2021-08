H&M-arvingens löfte om hästarna

Peder Fredricson har precis säkrat ett svenskt OS-guld i laghoppning och Charlotte Söderström är mitt uppe i firandet.

– Det är helt otroligt! Makalösa är de! Det var en fullständig nervpärs, säger hon när SportExpressen ringer upp.

– Känslorna är all over the place. Jag har inte samlat ihop mig än, det är helt overkligt det de gör. Och de var så värda det, de har varit bäst sen start. Så är det bara. Det var väldigt kul att de fick hem det här.

Söderström äger både All In som Fredricson rider och Malin Baryard-Johnssons Indiana.

– Det var så otroligt att de fick hem det här guldet, det var inte mer än rätt. De har varit bäst, de har gjort en sån enorm... Nästan overklig prestation. Att leverera så stabilt, allihopa rakt igenom. Det ska nästa inte vara görbart, men de är bäst så är det bara.

– Det är rörande.

Charlotte Söderström: ”Gud, det går inte”

Indiana hittade Charlotte Söderström själv 2015 och All In hittade Peder Fredricson när han för åtta år sedan på uppdrag av Söderström letade efter en ny mästerskapshäst.

Det här guldet, vad har det kostat dig?

– Gud, det går inte, haha.

Men det känns värt det?

– Ja herregud, det är värt vartenda öre, självklart. Det här är mer än vad man hade kunnat drömma om.

H&M-arvingen har inga planer på att sälja varken Indiana eller All In.

– Absolut inte. Ingen ska säljas. Det är bara otroligt att få vara med på den här resan med dem, det de gör för oss, för svensk ridsport och för ryttarna. Det är bara ren och skär lycka och glädje att få vara en del av det.

