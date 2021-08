Fortsatt förvirring kring matchstarten

I morgon avgörs damernas final i fotbollsturneringen dit Sverige och Kanada tagit sig. Finalen är planerad att avgöras klockan 11.00 på Olympiastadion i Tokyo.

Men det är fortfarande oklart om det kommer att bli så.

I tisdags skickade det svenska fotbollförbundet tillsammans med SOK, Kanadas fotbollsförbund och Fifa in en skrivelse till IOK där man önskade en ny startid av finalen.

Anledningen till det är den just nu tryckande hettan i Tokyo. Temperaturen har varit hög under hela OS och väntas stiga ytterligare i slutet av veckan. I morgon vid lunchtid rapporteras det att bli uppemot 34–35 grader. Och för att slippa den värsta värmen lämnades alltså en önskan om ändring in.

Oklarhet kring matchstart

Besked om matchtid var förväntat att komma under onsdagskvällen japansk tid, men inget besked kom.

Och nu meddelar det svenska förbundet att läget kring finalmatchen är fortsatt oklart. Och både Sveriges och Kanadas presskonferenser som skulle ha ägt rum nu på morgonen svensk tid skjuts fram.

”Då något beslut om matchtiden fortfarande inte är taget och meddelat oss har Fifa precis ringt och meddelat att de skjuter fram våra presskonferenser, skriver landslagets pressansvarige Fredrik Madestam i ett meddelande.

IOK ”känner inte till” någon ny matchtid

Att presskonferenserna flyttas är inget fotbollslandslaget ser avser vara ett tecken för att matchen ska flyttas säger Madestam.

”Vi tolkar inga beslut kring presskonferensen på något sätt, utan fortsätter invänta ett klart besked kring matchtid”.

Från IOK har det hittills var det tyst.

Men när talespersonen Mark Adams fick frågan sa Adams att han inte ”kände till” någon potentiell ny matchtid, skriver Sportsnet Kanada.

GUIDE: OS dag för dag – här är hela programmet

GUIDE: Allt om fotbollen i OS • Tider och program

GUIDE: Allt du behöver veta om friidrotten i OS 2021 • Tider och program