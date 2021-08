EM splittrar guldlaget: ”Är inte ett alternativ”

På OS näst sista dag säkrade Sverige guldet i laghoppningen. Men det var en dramatisk tävling.

Peder Fredricson hade fram till lagtävlingen ridit felfritt under OS och efter en felfri finalrunda av Henrik von Eckermann och fyra fel av Malin Baryard Johnsson gick Peder Fredricson ut i medaljläge, två fel bakom Frankrike i topp.

Där var Fredricson och All In var felfria – till sista hindret. En bom föll, men det räckte ändå till en delad förstaplats när alla finalekipage ridit och Frankrike misslyckats i sista omgången.

USA och Sverige hamnade båda på åtta fel, minst silver var säkrat – och en rysare till omhoppning väntade.

När Peder Fredricson gick inför den sista rundan i omhoppningen låg all press på honom och All In.

Men ekipaget stod pall och Sverige tog hem guldet.

”Det är inte ett alternativ”

– I går var det svårt att ta in vad som egentligen hände, men jag vaknande med en fantastisk känsla i morse. Och vi är otroligt stolta över det vi har gjort, säger Henrik von Eckermann.

OS i Tokyo avslutas i dag, men redan den 30 augusti inleds EM i hoppning i Riesenbeck, Tyskland.

Men där kommer varken Henrik von Eckermann eller Malin Baryard Johnsson att ställa upp.

– Nej, det blir inget EM för mig det är bestämt sig tidigare så det var aldrig något alternativ, säger Malin Baryard Johnsson.

– EM är inte aktuellt för min del heller, säger von Eckermann.

”Lätt att bara köra på”

Peder Fredricson har dock andra planer.

– Jag kommer att tävla på EM, men inte med All in. Jag känner att det är viktigt att hålla i gång de andra hästarna i stallet. De måste tränas och tävlas regelbundet för att vara i bästa fysiska och mentala form.

Är du i tillräckligt bra fysisk och mental form för egen del för att orka?

Vilken häst Peder Fredricson kommer att rida på EM är dock inte klart.

– Jag har inte riktigt bestämt det än.