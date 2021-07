Det är en illa dold hemlighet att det bedrivs en del älskog idrottsutövare emellan under ett sommar-OS.

Susen Tiedtke, 52, tidigare OS-längdhoppare för Tyskland, kan bekräfta.

– Att försöka förbjuda sex är något jag skrattar gott åt, säger hon till den tyska tidningen Bild.

– Sex är alltid en grej i OS-byn.

Tiedtke tävlade på OS i Barcelona 1992 och 2000 i Sydney. Hon träffade bland annat sin make Joe Greene i OS-byn.

– Alla idrottare är på sin fysiska peak under ett OS. Så när tävlingarna är över så vill de få utlopp för all sin energi, säger hon.

Så försöker OS-arrangören stoppa myset

Tiedtke fortsätter:

– Det är ett party efter nästa. Sen kommer alkohol in i bilden. Men det är viktigt att komma ihåg att detta var något vi gjorde först efter att vi tävlat klart.

Det kanske inte riktigt blir så i Tokyo.

För att minimera spridningen av coronaviruset har arrangören enligt The Sun förbjudit att utövarna har sex med varandra. De 160 000 kondomer som kommer delas ut under spelen ska endast delas ut för att upplysa om säkert sex och de får inte användas under spelen.

Har tagit fram en antisex-säng

Men den kanske mest uppseendeväckande åtgärden för att stoppa närkontakt är den så kallade ”antisex-sängen”.

Sängarna som finns i OS-byn är gjorda av kartong som ska återvinnas efter spelen. Tidningen Entrepreneur skriver att sängarna kallas för ”antisex” då, trots att de klarar av 200 kilo vikt, inte kan hantera plötsliga eller kraftiga rörelser.

De är helt och hållet anpassade för en ensam person att sova på.