Sandviken Bandy samlade under sommaren in nära 200 000 kronor in till minne av bandytalangen Axel Jonsson, som i fjol gick bort i cancer.

Men pengarna gick bland annat till spelarnas löner, vilken fick Axel Jonssons mamma Karin Hellmyrs att bli både arg och ledsen.

Nu väljer klubbens ordförande Kenneth Nyberg att avgå med omedelbar verkan.

– Det här har fått ödesdigra konsekvenser. Ömsesidigt kände vi att det inte fanns något alternativ, säger styrelseledamoten Rafi Markarian.