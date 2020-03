Tv-tablåerna gapar tomma.

För de sportintresserade finns det ytterst få evenemang att följa i dessa coronatider, där i stort sett samtliga stora ligor inom fotbollen och hockeyn är aningen pausade eller inställda.

Hela idrottsvärlden lever just nu, precis som samhällen i stort, i ovisshet och under tisdagen kommer en rad krismöten att hållas i stora organisationers och förbunds regi. IOK inleder under dagen sina samtal med de nationella kommittéerna angående sommarens OS i Tokyo. Det har tidigare talats om alternativ som att flytta fram spelen någon månad, något år eller att helt enkelt köra i slutet av juli som planerat.

Den svenska olympiska kommittén kommer att vara med i en europeisk telefonkonferens ledd av IOK:s ordförande Thomas Bach på onsdag.

IOK i krismöte angående Tokyo-OS

Deras hållning gällande om OS i Tokyo bör skjutas upp eller inte?

– Vi följer de direktiv vi får från myndigheter och världshälsoorganisationen. Vår hållning är att de som är experter på får bestämma, sen får vi förbereda idrottarna utefter det. Vi får se vad som sägs på mötet, säger SOK:s mediechef Lars Markusson.

Parallellt kommer Uefa att hålla i ett möte angående sommarens stora fotbollsfest EM.

Organisationen för Europas fotbollsligor har ett tydligt budskap till förbundet: Skjut upp fotbolls-EM 2020. I det fallet har det talats om allt från att spela mästerskapet i december 2020 till att flytta det till sommaren 2021.

Under måndagen hölls ett extrainsatt klubbchefsmöte gällande den allsvenska säsongen. Och de allsvenska klubbarna är överens: Flytta fotbolls-EM.

– Det hade underlättat oerhört om EM flyttas fram. Varför ska vi spela landskamper när vi är i den här situationen? Då är det bättre att ligorna i världen får spela och lösa sina bekymmer. Allt hänger ihop, säger Mjällbys klubbchef Fredrik Danielsson.

TT presenterar fyra olika alternativ på vad som kan hända med sommarens EM:

■ EM spelas som planerat, med start 12 juni, i tolv olika länder

■ EM spelas som planerat, med start den 12 juni, men utan publik

■ EM skjuts upp till senare i år

■ EM skjuts upp till nästa år, 2021

Hockey-VM ser ut att ställas in

Ishockeyn då?

Där har IIHF redan beslutat att damernas VM ska ställas in och nu väntar hockeyvärlden på besked gällande herrarnas turnering, som är planerad att spelas i Zürich och Lausanne 8-24 maj.

Ordförande Rene Fasel kommer att medverka vid förbundets extrainsatta möte under tisdagen och han ställer sig tveksam till att världsmästerskapet kommer att genomföras som planerat.

– Med den fakta som finns tillgänglig för tillfället är det svårt att föreställa sig att VM skulle spelas, säger Fasel i en intervju med schweziska SRF.

– Vi ska nu diskutera situationen med alla inblandade parter. Vi har ett ansvar mot folket i landet.

