Nya teorin: Fick i sig doping – genom fisk

I flera veckor har vi försökt få till den här intervjun, men Mats Larsson har velat vänta tills han känner sig helt redo att prata.

Och den tiden är nu.

– Jag tror att det jag har att säga kan få folk att se lite annorlunda på hela den här situationen med Jenny Fransson, säger Larsson i ett videosamtal med SportExpressen.

Det var den 3 februari som bomben slog ner. Jenny Fransson, som bland annat tagit OS-brons och VM-guld i brottning, hade testats positivt för den anabola steroiden metyltestosteron och riskerade därmed en flera år lång dopingavstängning.

Hennes reaktion på nyheten? Total förvåning.

32-åringen började desperat leta efter förklaringar till det positiva dopingprovet och fastnade till slut för en vattenflaska som hon haft med sig på träningarna. Kunde någon ha lagt preparat i den för att sabotera för henne? RF:s dopingkommission såg dock ingen anledning att ens analysera vattenflaskan.

”Just nu känns det som jag blivit slängd som mat åt hajar och står helt ensam där all kunskap jag samlat på mig under mina 32 år inte har någon betydelse. Nu ska jag tydligen vara jurist, professor inom biomedicin och polis på samma gång för att kunna bevisa att jag inte tagit någon otillåten substans. Som elitidrottare är det tydligen mitt ansvar. Samtidigt som hela mitt liv är taget ifrån mig. Just nu känner jag mig inte större än en myra och inte värd någonting”, skrev Fransson i ett inlägg på Instagram den 26 februari.

Men nu står inte Jenny Fransson helt ensam längre. Mats Larsson har nämligen klivit in som hennes ombud.

”Jag gör det här helt gratis”

I vanliga fall brukar det vara jurister som företräder dopingmisstänkta idrottare i den här typen av processer, men Larsson har alltså en helt annan bakgrund. Han är professor i molekylfysik, var under tio års tid ordförande i Rymdstyrelsens forskningskommitté och hans forskning har bland annat gjort att vi i dag vet lite mer molekylbildning i rymden.

Han kommer in med en helt ny synvinkel.

– Varför jag hjälper Jenny? Det är inte för att tjäna pengar i alla fall, jag gör det här helt gratis, säger Larsson.

– Vetenskapligt har jag utvecklat mätmetoder som jag använt i forskningsprojekt som IAEA (internationella atomenergiorganet) driver. Och jag har träffat ganska många som jobbar med tekniker som är väldigt nära dopinganalysernas tekniker. Det var så jag började intressera mig för det här.

– Och det bästa sättet att lära sig mer om vilka risker det finns med dopingtester, det är att fungera som ett ombud.

Mats Larsson. Foto: Ludvig Holmberg.

Mats Larsson slår fast att han är ”100 procent övertygad” om att Jenny Fransson inte medvetet har dopat sig. Han baserar det på flera långa samtal som han haft med brottaren under den senaste tiden.

Nu ska han försöka bevisa för RF:s dopingnämnd att hon faktiskt är oskyldig. Det är där straffet bestäms och den 26 maj är det dags för muntlig förhandling.

Han jobbar efter två olika teorier.

Har hittat ett fel i analysen

Teori 1: Det har blivit fel i mätningen på dopinglaboratoriumet.

– Under de sista dagarna har jag gått igenom laboratorierapporten och där känner jag mig ganska övertygad om att på den ena metaboliten har laboratoriet inte uppfyllt alla Wadas skallkrav. Det är min uppfattning och det kommer vi definitivt ta upp i dopingnämnden, säger Mats Larsson.

– Kan man påvisa att laboratoriet har gjort ett avsteg från den internationella standarden och att det avsteget antagligen skulle kunna leda till ett positivt utfall, då kan man utmana laboratoriedatan.

Metaboliter är alltså nedbrytningsprodukter från ett ämne och i Jenny Franssons dopingprov har man hittat metaboliter från metyltestosteron.

Mats Larsson vill även lyfta fram att dopingtesterna inte är helt tillförlitliga.

– För någon vecka sen stod Sophia Hober (proteinforskare på KTH) i TV4 och pratade om olika testmetoder för coronaviruset och hur träffsäkra de var. Hon berättade då att det finns tester som ligger nere på 40 procent, och sen hela skalan uppåt. Det är nog första gången som svenska folket får höra talas om att alla tester inte är 100 procent tillförlitliga. Men inom dopingvärlden verkar det som att testerna per definition är tillförlitliga. Där är det svart eller vitt.

Han tar Adil Bouafif som exempel. Bouafif sprang 10 000 meter för Sverige på EM 2014, men åkte efter loppet fast för bloddoping och stängdes av i fyra år.

– Direkt efter loppet togs han ut till ett test som resulterade i ett negativt utfall. Några dagar senare togs han ut igen för flera dopingtester, där ett eller två av dem gav positivt utfall. Skulle han då ha bloddopat sig efter loppet, när säsongen var slut? Jag tyckte inte att de data som presenterades var tillräckligt tillförlitliga och efter att han dömts tog jag de här resultaten och gick till mina kolleger som jobbar med proteinkemi. Jag frågade: ”Vad tror ni om det här testet? Är det tillförlitligt?” Och de blev alldeles till sig: ”Va? Räcker det där? Vi skulle aldrig säga att det där är ett positivt utfall.”

Tror du att Adil Bouafif var oskyldig?

– Ja, det är min uppfattning. Och om oskyldiga idrottare döms, då finns det ett systemfel här.

Adil Bouafif. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Jämför med Magnus Hedman

Teori 2: Jenny Fransson har fått i sig metyltestosteron genom att äta fisk.

Mats Larsson berättar att mätinstrumenten som används när man analyserar dopingprover är extremt känsliga. Och det kan innebära problem.

– Jenny har en väldigt låg koncentration, enligt rapporten från laboratoriumet. För att göra en jämförelse tittade jag på fotbollsmålvakten Magnus Hedman som åkte dit för stanozolol, en anabol steroid. Eftersom han dömdes i tingsrätten blev det offentligt vilka nivåer han hade och hans koncentration av stanozolol var runt tio tusen gånger högre än vad Jenny har på metabolitnivå.

Vad innebär det?

– Att hon skulle kunnat få i sig steroiden via någon källa som vi inte lyckats identifiera ännu. Jag har en vän och kollega i Ukraina, en kvinnlig kemist, som har börjat titta på olika källor till steroider. Och hon har hittat kinesiska artiklar som visar att det kan förekomma syntetiska steroider i fisk och i vatten, bland annat. Vi försöker utreda den saken nu.

Att en idrottare frias när det finns ett positivt dopingprov är ovanligt. Men Mats Larsson har faktiskt lyckats med det här förut.

Hösten 2011 åkte styrkelyftaren Kim Mikkelsen fast i ett dopingtest. Han hade testats positivt för den anabola steroiden boldenon och stängdes av från allt tävlande i två år. Men drygt ett år senare kom beskedet att avstängningen hade hävts.

I en intervju med Dala-Demokraten förklarade Mikkelsen: ”Jag har Mats Larsson att tacka för allt.”

– Det var en väldigt rolig grej. Vi lyckades bevisa att han tillhörde en ovanlig kategori som har egenproducerat boldenon, säger Larsson.

– Han dömdes av dopingnämnden som gick helt och hållet på labbchefens uttalande. Hans uppfattning var att det inte fanns någon möjlighet att ha den koncentrationen egenproducerat boldenon. Men jag lyckades få Riksidrottsnämnden att skicka provet till Tyskland för en isotop-mätning och där kom man fram till att det faktiskt var egenproducerat, det var inte genom intag. Och då frikändes han.

Kim Mikkelsen. Foto: Privat.

”Det kom som en chock”

Hur bedömer du chanserna att Jenny Fransson blir frikänd?

– Det är väldigt svårt att få ett frikännande i en dopingnämnd. Det är också så att Wada har möjlighet att överklaga till högsta instans, som är Cas. Den möjligheten har de naturligtvis för att enskilda länder inte ska gynna sin egen idrottare genom att reducera straffet.

– Therese Johaug dömdes till exempel till en lägre avstängning i Norge än vad hon gjorde i Cas. Och hon la säkert miljoner kronor på det där försvaret, eftersom hon anlitade Mike Morgan som är den skickligaste dopingadvokaten du kan hitta. Jag har inte riktigt samma förutsättningar som han har.

Vad säger Jenny själv om hela den här situationen?

– Det är klart att den är besvärlig för henne. Hon har levt med den här idrotten i hela sitt liv och skulle göra sin sista stora satsning mot OS 2020. Det kom naturligtvis som en chock för henne.

– Hade hon medvetet administrerat en steroid hade hon nog kommit på något smartare att säga än att någon kanske stoppat något i hennes vattenflaska… det låter inte särskilt övertygande, tycker jag.

Finns det någon dröm hos Jenny att frias och kunna tävla i Tokyo nästa år?

– Vi har inte pratat om det faktiskt. Det är nog lite för långt bort. Som sagt, det är väldigt svårt att få ett frikännande i ett dopingärende.

FAKTA: Det här är Jenny Fransson Namn: Anna Jenny Eva Maria Fransson. Ålder: 32 år. Längd: 169 cm. Vikt: 72 kg. Född: Karlstad. Bor: Helsingborg. Familj: Sambo med brottaren Jalmar Sjöberg. Klubb: Gällivare Sportklubb. Främsta meriter: OS-brons 2016, VM-guld 2012, VM-silver 2019 och EM-guld 2018. Har gjort tre OS för Sverige. Visa mer Visa mindre

Föreslår avstängning i fyra år

Efter videosamtalet med Mats Larsson ringer vi upp Åke Andrén Sandberg som är ordförande i RF:s dopingkommission, som fungerar som åklagare i den här processen.

Han har redan hört talas om påståendet att laboratoriet inte skulle ha uppfyllt alla Wadas skallkrav i analysen av Jenny Franssons prov.

– Laboratoriechefen har bemött det och enligt honom har allt gått till på det sätt det ska göra, säger Andrén Sandberg.

Hur ser du på att Mats Larsson är övertygad om att Jenny Fransson är oskyldig?

– Hon är oskyldig tills hon är dömd. Men vi har lagt fram våra belägg för dopingnämnden och det har vi naturligtvis gjort eftersom vi anser att det finns underlag för en avstängning. Mats Larsson arbetar som ombud och försöker hitta saker som det är fel på här. Det är domstolen, alltså dopingnämnden, som får avgöra om Jenny Fransson ska dömas eller inte.

Har ni lagt fram något förslag på bestraffning?

– Ja, om det inte finns något skäl till nedsättning ska straffet vara avstängning i fyra år.