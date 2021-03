Norrmannen i koma – efter otäcka kraschen

Den norska backhopparen Daniel-André Tande landade otäckt under ett provhopp under världscupstävlingen i slovenska Planica. Under torsdagskvällen kom positiva nyheter från sportchefen Clas Brede Braathen.

- Vårt meddelande, som vi har fått från läkaren, är att det inte finns några livshotande skador och inga skelettskador av något annat slag än nyckelbenet har hittats.

Trots att Tande är utom livsfara ska han fortsättas hållas i koma.

– Han har brutit nyckelbenet. Daniel kommer att hållas i koma till åtminstone i morgon för att minska stress i hjärnan, säger sportchef Clas Brede Braathen till NRK.

Braathen tillägger att de kommer att följa råden från det slovenska läkarteamet och att de kommer se efter Tande när han återfår medvetandet.

– Vi kommer naturligtvis att ta hand om Daniel när han vaknar igen. Och vi kommer att ta hand om varandra i den svåra situation vi har varit i.