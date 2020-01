Iksu är i en klass för sig själva i SSL-innebandyn.

Sju poäng före Pixbo och med 16 raka segrar.

Men där bakom är Endre ligans överlägset mest formstarka lag.

Vad är det som har hänt med de gulsvarta efter den bleka säsongsupptakten?

– Försvarsspelet sätter sig bättre och bättre. Anfallsmässigt har vi många som vill göra mål. Och så har vi fått spela ihop oss, säger Sabina Wedberg.

Endre hade för få träningsmatcher i somras

För det är just där som problemen fanns under hösten.

– Vi hade för lite träningsmatcher på försäsongen för att sätta vårt nya spel och få in våra nyförvärv.

Hur kommer det sig att det blev så?

– Jag kom in så sent som tränare och då hade alla lag redan planerat in sina träningsmatcher. Inga lag kom till Gotland i år. Det kostar pengar för oss att åka och spela hela tiden, Det finns inga lag på Gotland att möta.

De nio raka segrarna har fört upp Endre på en sjätteplats i tabellen. Den åtråvärda fjärdeplatsen finns bara tre poäng bort.

– Vi har inte satt något speciellt i sikte. Vi ska hålla i det här och vill gå in i slutspelet med en skön känsla, men det är klart att det inte är så långt fram nu. Vi närmar oss, säger Sabina Wedberg.

Sabina Wedberg mår bättre

Hon lyfter fram supertalangen Ellen Bäckstedt och Linnea Wallgren som två spelare som stuckit ut lite extra den senaste tiden.

Dessutom är det numera en pigg Sabina Wedberg som står i båset.

I höstas tvingades hon ta timeout på grund av den tuffa arbetsbelastningen.

– Jag är inte trött längre. Jag har gått ner i arbetstid och har fått in en assisterande tränare till. Dessutom är jag mer bekväm i tränarrollen nu. Jag behöver inte lägga varje ledig timme på att tänka på innebandy.

Endre möter tabellsjuan Jönköping på bortaplan på söndag.