”Vi är chockade – min make kommer dö då”

Efter långa förhandlingar så röstades det nya kollektivavtalet i NFL igenom i mitten av mars. Det rådde stor oenighet bland NFL-spelarna, men till slut röstades NFL:s förslag igenom med 1019 röster för förslaget mot 959 röster emot.

Vad innebär det för spelarna? Dels att grundserien utökas med en match, från 16 till 17, men även mer pengar för spelarna.

Sportsajten Theshadowleague skriver att det är många spelare som inte uppskattar en extra match, då de är medvetna om riskerna med amerikansk fotboll. Men NFL består till största del av spelare med mindre lukrativa kontrakt som lockades av chansen att tjäna extra pengar.

400 familjer förlorar sina bidrag

En av de som hårdast kämpade för att förslaget skulle röstas ner var Eric Ried, för närvarande en free agent. Han pekade på att en central del av förslaget var att spelare skulle få mindre pengar i invaliditetsförmån, så kallade ”disability checks” från ligan om det röstades igenom.

– Det är många före detta spelare som lider av svåra men efter sina karriärer som förlitar sig på de här pengarna för att försörja för sina familjer. Med det här förslaget förlorar de massor med pengar, sa Ried till Deadspin innan omröstningen.

Reid fick rätt, upp till 400 familjer kommer att få sitt bidrag kraftigt sänkt eller förlora det helt och hållet nästa år. Och nu slår flera fruar till före detta NFL-spelare som förlorar sina bidragspengar larm.

– Vi är chockade. Efter att det röstades igenom har jag varit så orolig. Jag vet inte hur vi ska överleva, säger Monique Pass, gift med Patrick Pass som vann tre Super Bowls med New England Patriots.

– Det var som att få beskedet att någon i ens familj dött.

Fruarna slår larm: ”Folk måste få se livet efter NFL”

Patrick Pass lider av svår migrän och yrsel efter sin karriär. Monique Pass har delat med sig av bilder på Patrick när han svimmar i hemmet på grund av sina symptom och förs till sjukhus för att folk ska få se hur livet efter en NFL-karriär kan se ut.

Deras historia är inte unik.

Skådespelerskan Dawn Neufeld, gift med Ryan Neufeld som spelade i NFL i sju år, berättar att hennes make ”lider och glömmer saker varje dag”.

Ethan Kelley som gjorde bara fyra säsonger i NFL, men har tvingats genomgå fem operationer till följd av sin karriär. Hans fru Antoinette Kelly säger att han har drabbats av permanenta skador på hjärnan som dessutom bara kommer att förvärras.

– Hela mitt liv är i dag organiserat så att jag kan ta hand om min make. Han klarar inte sig själv, säger hon.

Shannon Cason, gift med den förre running backen Aveion Cason, var tvungen att säga upp sig från sitt jobb för att ta hand om Aveion. Men det nya avtalet innebär att hon måste börja jobba för att försörja familjen.

Det tror hon kommer sluta i en tragedi, då hennes man lider av en depression.

– Om jag börjar jobba heltid så kommer jag att komma hem till en död make. Det är det slutgiltiga resultatet av det här avtalet.

NFL-spelarnas säkerhet är ett stort debattämne i USA

Raseriet mot det nya kollektivavtalet är det senaste kapitlet av många i debatten kring NFL-spelares säkerhet. De senaste åren har flera före detta NFL-spelare tagit livet av sig och flera av dem har diagnostiserats med CTE (kronisk traumatisk encefalopati), en sjukdom som orsakas av upprepat våld mot huvudet och slutligen leder till demensliknande skador i hjärnan.

I mitten på 00-talet började den amerikanska patologen Bennet Omalu att studera amerikanska fotbollsspelares hjärnor efter deras död. Han upptäckte CTE i samtliga.

Den upptäckten ledde till att det började forskas rejält på CTE hos amerikanska fotbollsspelare och under sommaren publicerade Journal of the American Medical Association att obduktioner av 111 före detta NFL-spelare visade att 110 av dem led av CTE.

Det framkom att NFL kände till vilka risker de utsatte sina spelare för och sambandet mellan att spela amerikansk fotboll och CTE. Efter det gick över 4000 personer, däribland före detta spelare och anhöriga till före detta spelare gått samman och stämt NFL, för att de inte delgav spelarna information om vilken risk de utsatte sig för.

– Jag blir arg på NFL för det jag vet att de gjorde mot min pappa. Och jag blir sorgsen på grund av det jag vet min pappa måste gå igenom. 99 procent av alla spelare kommer att lida av det och det är traumatiserande, det splittrar familjer, det är fruktansvärt att bevittna och det är fruktansvärt för dem att genomlida, säger Madeleine Nittmo, dotter till den svenske NFL-kickern Björn Nittmo, i en intervju med SportExpressen.