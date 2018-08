Trumps attack: ”Stäng av dem – utan nån lön”

NFL-stjärnan Colin Kaepernick blev en av USA:s mest omdiskuterade idrottare när han i fjol vägrade resa sig under den amerikanska nationalsången inför en match. Kaepernicks knäböjde för att protestera emot polismaktens övervåld mot svarta amerikaner – och han fick flera andra spelare att ta efter hans exempel.

Protest i NFL

President Donald Trump gick ut stenhårt mot Kaepernick och hans sympatisörer.

– Det är total respektlöshet för vårt arv. Total respektlöshet mot allt vi står för. När någon av de här NFL-spelarna inte respekterar vår flagga, skulle man kunna säga ta bort den jäkeln från planen på en gång. Bort! Han får sparken, sa Trump då.

Under NFL:s försäsong har flera spelare fortsatt traditionen med knäböjningar under nationalsången. Miami Dolphins-stjärnorna Kenny Stills och Albert Wilson gjorde just detta i sin match mot Tampa Bay Buccaneers.

”Stäng av dem”

Trump har noterat detta – och nu rasar han på Twitter.

"NFL-spelare är i gång och knäböjer när de borde stå upp, stolta, för nationalsången. Flera spelare från olika lag vill visa hur arga de är på något som de flesta inte kan förklara. De tjänar en förmögenhet på att syssla med något de älskar”, skriver Trump.

"Var glad, ta det lugnt! En football-match, som supportrarna betalar så mycket pengar för att se, är inte rätt plats för en protest. Det mesta av de där pengarna går till spelarna ändå. Hitta ett annat sätt att protestera. Stå upp för nationalsången eller stängs av utan lön!".