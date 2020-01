Philip Minja, NFL-expert på NENT Group, rankar Super Bowls 5 största stjärnor:

1) Patrick Mahomes 24 år, (QB) Kansas City Chiefs

Unikumet som revolutionerat quarterback-positionen och river ner alla statistiska rekord som en QB kan ha under en säsong – och detta under sitt andra år som startande spelare.’

Det tåls att poängteras att han blev NFL:s MVP under sitt första år som starter. Med sitt lugn och sin raketarm leder han just nu NFL:s snabbaste och farligaste anfall som satt upp 51 obesvarade poäng, och vann en slutspelsmatch där man låg under med 0–24. Utan Mahomes skulle inte Kansas ens vara i slutspel. Han är lagets absolut viktigaste spelare och får publiken att hämta efter andan gång på gång. Mahomes är ”måste se-amerikansk fotboll.”

2) George Kittle 26 år, (TE) San Francisco 49ers

En av ligans bästa passmottagare av den tyngre typen kallad tight end. Utöver NFL:s bästa passmottagnings-förmåga på sin position, så är han även en av de bästa på att blockera i springspelet. Han är försvarens mardröm med sina 195 centimeter och 114 kilo då han är för snabb för dom större försvararna, men också för stor för de mindre snabba försvararna. Detta utnyttjar han bättre än någon annan i NFL just nu. Han är 49ers viktigaste energiinjektion och QB:n Jimmy Garoppolos bästa vän på planen.

3) Tyrek Hill 25 år, (WR) Kansas City Chiefs

NFL:s snabbaste passmottagare (wide receiver) skapar problem för alla försvar i år. Utöver sin världsklass-speed så springer han fina passmottagningsmönster och är en mästare på att hitta obevakade ytor i försvaren. Med smeknamnet ”Cheetah” så förödmjukar han inte bara enskilda spelare utan även försvarskoordinatorer som inte lyckas få stopp på honom. Han skapar utrymme för sina medspelare och tvingar försvar att konsumera två spelare för att täcka enbart honom.

4) Richard Sherman 31 år, (CB) San Francisco 49ers

Den bästa (hörn-) defensiva backen (cornerback) i NFL som har satt standarden på den positionen under hela tio år. På söndag natt spelar han även i sin tredje Super Bowl och har varit den statistiskt bästa försvarsbacken i hela slutspelet i år. Sherman har snott fler bollar från anfallet än vad han tillåtit fullständiga passningar till anfallens passmottagare, vilket är sällsynt. Hans ledarskap, attityd och spel har satt kulturen på försvaret som tack vare det är ett av NFL:s bästa försvar.

5) Jimmy Garoppolo 28 år (QB), San Francisco 49 ers

Garoppolo startar sin första Super Bowl efter ett par tidigare vistelser som backup (reserv) till legenden från New England, Tom Brady. Garoppolo har lett 49ers anfall som varit tätt i hälarna på det explosiva anfallet som Kansas etablerat i år. Tillsammans med huvudtränaren och offensiva koordinatorn, Kyle Shanahan har 49ers QB spelat exceptionellt och lett sitt lag till 13 vinster och kastat 27 stycken touchdowns i år. Han måste dyka upp och lira på sin högsta nivå om 49ers ska ha en chans mot Kansas.

Jimmy Garoppolo, quarterback för San Francisco 49ers. Foto: JEFF CHIU / AP TT NYHETSBYRÅN

Minja tippar Super Bowl:

Super Bowl LIV kommer få oss att glömma fjolårets snålfest. Vi har två av ligans bästa anfall och med Kansas QB Mahomes så kommer det att sättas upp poäng på tavlan när hans passmottagare med elitspeed hittar luckor i försvaren.

49ers anfall har gått upp mot tungviktare under säsongen och sänkte till exempel New Orleans Saints med närmare 40 poäng. Slutspelet har dock varit odramatiskt för 49ers som inte svettats en enda gång.

Sannolikt blir det så att laget som har bollen sist vinner Super Bowl 54.

Mitt tips: Kansas City Chiefs

Mahomes. Foto: CHARLIE RIEDEL / AP TT NYHETSBYRÅN

Så sänder NENT Super Bowl:

Söndag 23.00, Viaplay/TV6: Kansas City Chiefs–San Fransisco 49ers, Super Bowl LIV på Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Programledare: Magnus Dahlborn.

Kommentatorer: Hamish Mabon, Carl-Johan Björk.

Experter: Stefan Björkman, Philip Minja (på plats) och Oscar Strauss.

Reporter: Johan Kücükaslan (på plats)