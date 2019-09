1 Patrick Mahomes, quarterback Kansas Ctiy Chiefs

Kommentar: Förra säsongen var Mahomes stora genombrott i NFL och han valdes till ligans mest värdefulla spelare. Har en speciell stil där ”tittfinten” fått stor uppmärksamhet. Ska leda ett komplett Chiefs till Super Bowl.

2 Jon Gruden, coach Oakland Raiders

Kommentar: Tillbaka i Raiders efter några säsonger i Tampa Bay och som analytiker i tv-kanalen ESPN. Stor personlighet med en tuff ledarstil. Har synts och märkts mer än sina spelare i tv-serien Hard Knocks.

3 Kyler Murray, quarterback Arizona Cardinals

Kommentar: Valdes som etta i draften i våras och med det följer stora förväntningar. Kan både springa och passa och ska bevisa att korta qb:s också kan bli stjärnor i NFL.

4 Todd Gurley, runningback Los Angeles Rams

Kommentar: Försvann lite i slutspelet förra året och användes inte alls i Super Bowl mot Patriots. Rams har inte riktigt berättat vad för slags skada Gurley har och hur de lyckas spara på sin stjärna till rätt matcher blir avgörande för om Rams når slutspelet i år igen.

5 Antonio Brown, wide receiver Klubblös

Kommentar: En av ligans allra bästa mottagare de senaste åren men också ett störningsmoment i omklädningsrummet. Det märktes under sommaren och frågan nu är vad som händer med Brown.

6 Odell Beckham Jr, wide receiver Cleveland Browns

Kommentar: Lämnade New York Giants under uppmärksammade former. ”ODB” hoppade därmed över till ett lag som kommit betydligt längre i sitt bygge och alla pratar nu om Browns som ett slutspelslag.

7 Baker Mayfield, quarterback Cleveland Browns

Kommentar: Förra försäsongens stjärna i tv-serien Hard Knocks fick till slut den ordinarie platsen som Clevelands spelfördelare. Ska blomstra under coachen Freddie Kitchens.

8 Tom Brady, quarterback New England Patriots

Kommentar: Brady anses vara tidernas bästa spelfördelare men trots det och en överraskande sjätte titel i vintras går tiden. 42 år ung har Tom Brady förlängt sitt kontrakt med Patriots till och med säsongen 2021. Men ska Brady vara kvar så länge krävs det att hans offensiva försvarslinje skyddar honom väl.

9 Le´Veon Bell, wide receiver New York Jets

Kommentar: Ytterligare en stjärnspelare som bråkat sig bort från Pittsburgh Steelers. Men det är inte därför han platsar här. Det gör han efter det uppmärksammade rånet i somras där Bell påstås ha blivit av med smycken för drygt fem miljoner kronor. Bell hade problem att ge polisen ett bra signalement på rånarna eftersom senast han såg de två kvinnorna som rånat honom låg de i hans säng – utan kläder.

10 Ezekiel Elliot, runningback Dallas Cowboys

Kommentar: Ska Dallas lyckas gäller det att ge Ezekiel Elliot bollen så ofta som möjligt. Det vet ägaren Jerry Jones och coachen Jason Garrett. Och det vet framför allt Ezekiel Elliot. Under försäsongen har Elliot krävt löneförhöjning och inte tränat med laget. Men lagom till premiären fick Elliott ett superkontrakt med Cowboys. Närmare en miljard kronor för ytterligare sex säsonger gör honom till ligans bäst betalde runningback.