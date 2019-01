Rasar efter bilderna: ”Vi glömmer aldrig”

För Los Angeles är det första gången som man får spela Super Bowl. Detta efter segern över New Orleans Saints med 26–23. Matchen avgjordes med ett sparkmål 3.17 in på övertid som Greg Zuerlein satte.

Men dessförinnan inträffade ett minst sagt kontroversiellt domslut när Rams cornerback Nickell Robey-Coleman tacklade ner wide receivern Tommylee Lewis så att denne inte kunde fånga Drew Brees passning för en avgörande touchdown i matchen.

Domarna valde att inte straffa Robey-Coleman och fansen i enorma Superdome i Louisiana buade högt.

Domarna erkände allt: ”Vi förstörde”

New Orleans Saints coach Sean Payton var vansinnig.

– Jag vet inte om jag någonsin har sett en tydligare interference.

Enligt Payton ska NFL:s vice domarbas Al Riveron ha erkänt att det blev fel.

– Vi förstörde det, sa han enligt Payton.

Även Robey-Coleman förklarade att var överraskad över att domarna inte krävde videogranskning av situationen.

– Ja, jag kom in för tidigt i situation och blev överspelad. Så jag försökte rädda det från att bli en touchdown.

Sean Payton:

– Det blir tufft att komma över det här. Det var så uppenbart och två killar kollar till och med på det och tar ändå det här beslutet. Men nu hände det och vi kan inte älta det mer. Men vi kommer förmodligen aldrig att glömma det.

Tom Brady till sin nionde Super Bowl

För New England blir det tredje raka finalen och ett försök till revansch efter fjolårsförlusten mot Philadelphia Eagles. Det blir också storstjärnans, quarterbacken Tom Brady, chans till en sjätte titel i amerikansk fotboll.

I semifinalen besegrade New England Kansas City Chiefs med 37–31. Brady tackar turen i slantsinglingen inför övertiden för segern.

– Jag är glad att vi vann slantsinglingen. Det gjorde att vi kunde vinna, säger han.

New England tog sig 75 yards i 13 spel och Rex Burkhead kunde föra bollen de sista två meterna in i målområdet för en touch down.

Tom Brady kommer den 3 februari i Atlanta spela sin nionde Super Bowl. Det är fler än något annat lag i NFL-historien mäktat med.