Det är snarare regel än undantag numera att åskådare försöker inta planen under stora sportevenemang. För en vecka sedan stormade den ökända modellen Kinsey Wolanski en alpintävling i Schladming. Wolanski har tidigare intagit planen under Champions League-finalen 2019 och hennes upptåg har gett drivor av nya följare på bilddelningstjänsten Instagram.

Och vad kan vara ett större skyltfönster än Super Bowl, världens största idrotts- och tv-evenemang?

Precis så tänkte antagligen den kvinna som försökte springa in på Hard Rock Stadiums gräsmatta under den första halvan av Super Bowl 54 mellan San Francisco 49ers och Kansas City Chiefs i natt, svensk tid. Kvinnan i fråga hann dock stoppas av säkerhetspersonal innan hon hann in på spelplanen.

Riskerar fängelse och böter efter kuppen

Enligt Newsdayreportern Bob Glauber satte vakterna handklovar på kvinnan innan de ledde bort henne. Hon hann blotta sig för publikens smattrande mobilkameror innan hon försvann in i katakomberna.

News.com.au skriver att kvinnan i fråga, som enligt Barstool Sports är en Instagram-modell, nu riskerar både böter och fängelse. Dessutom lär hon stängas av från framtida NFL-matcher.

Matchen då? Den vann Kansas City Chiefs efter storspel i sista quartern av quarterbacken Patrick Mahomes och runningbacken Damien Williams. Mahomes skärpte till sig efter en skakig första halvlek och ledde sitt lag till seger. För detta blev han utsedd till matchens mest värdefulle spelare, MVP.

Trump hånas efter pinsamma missen

Blev helt fel när presidenten skulle gratulera.

LÄS MER: Chiefs vinner efter ny mirakelvändning

LÄS MER: Sanningen bakom nakenkuppen i tv